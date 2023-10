Thay lời biển hát không gian trải nghiệm âm nhạc cùng The Maris Vũng Tàu

Luôn cố gắng tạo nên và mở rộng các trải nghiệm đa tầng cảm xúc dành cho khách hàng The Maris Vũng Tàu, tối ngày 21/10, không gian âm nhạc Thay lời biển hát đã được diễn ra với sự có mặt của ca sĩ Phương Thanh, nhạc sĩ Sỹ Luân và rất nhiều khách hàng, khán giả tham dự.

Thay lời biển hát là chuỗi các hoạt động thường xuyên được tổ chức tại The Maris Vũng Tàu. Hàng trăm khán giả đã có cơ hội lắng nghe tiếng hát với chất giọng có một không hai của ca sĩ Phương Thanh, vi vu trên những ca khúc bất hủ đầy lắng đọng và hoài niệm trong không gian phòng trà ấm áp với góc view trực diện biển đầy thơ mộng.

Trong đêm nhạc, khán giả đã có dịp nghe lại và cùng hòa giọng với Phương Thanh qua các bản hit một thời như: Khi giấc mơ về, Một thời đã xa…

Trước đó, khán giả đến tham dự show ca nhạc đã có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt vời cùng gia đình, bạn bè đúng nghĩa trong tổ hợp Nghỉ dưỡng - Thương mại - Giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu như tắm biển hay đi dạo dưới bờ biển riêng trải dài đến 600m.

Không gian ấm cúng của show ca nhạc Thay lời biển hát tại The Maris Vũng Tàu.

Không chỉ vậy, The Maris Vũng Tàu còn có hồ bơi vô cực trực diện biển để khách tham quan có thể đắm mình vào dòng nước ion khoáng độc nhất nơi đây. Thưởng thức ẩm thực địa phương tại nhà hàng 4 sao trong The Maris Vũng Tàu cũng khiến du khách vô cùng thích thú. Ngoài ra, du khách đến The Maris Vũng Tàu còn ấn tượng với sự chu đáo của chủ đầu tư khi có sẵn lều cắm trại cực chill.

Hồ bơi vô cực trực diện biển tại The Maris Vũng Tàu.

Giờ đây, khách du lịch đến với Vũng Tàu không chỉ tham quan các địa điểm du lịch sẵn có, mà có thêm một hình thức du lịch mới, độc đáo tại The Maris Vũng Tàu. Du khách, khách hàng có thể checkin tại Quảng trường Cối Xay gió độc đáo, suối nguồn hạnh phúc, con đường ánh sáng hay tham dự các chương trình ca nhạc, giải trí bên hồ bơi, bãi biển với các trải nghiệm thể thao như dù lượn cũng được tổ chức thường xuyên vào cuối tuần tại đây. Đặc biệt, các dịp lễ đặc biệt như Tết Nguyên đán, Trung thu… đến đây bạn còn được trải nghiệm mùa lễ hội xuyên suốt năm.

Trải nghiệm bay dù lượn tại The Maris Vũng Tàu.