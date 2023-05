Thay đổi lớn từ chiếc mũ bảo hiểm nhỏ

Chiếc mũ bảo hiểm trở thành nhịp cầu nối nâng cao nhận thức, lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp. Trao đi một chiếc mũ, chính người lớn nhận về những điều bất ngờ từ con trẻ.

Lan tỏa từ chính “búp măng non”

Một buổi sáng mùa xuân, với cặp xách trên vai, trên chiếc xe đạp màu đỏ Trần Phương Thanh, lớp 5A, trường Tiểu học Hành Thuận (Quảng Ngãi) dừng lại quan sát dòng người đi lại. Cô bé 11 tuổi hơi rướn người để chân chạm xuống đất. Những hạt mưa phùn bay bay, đọng thành từng giọt nhỏ chiếc mũ bảo hiểm em mới được tặng 4 tháng trước. Vào mùa này đôi khi Quảng Ngãi quê em có mưa, dù nhè nhẹ những cũng đủ làm con đường tới trường trơn trượt. Thanh kiên nhẫn chờ tới khi đoạn đường vắng hẳn để tranh thủ băng qua cho nhanh. Trường của em ở sát quốc lộ nhưng nhà xa, cha mẹ bận công việc và còn phải chăm sóc em nhỏ, 2 năm nay cô bé tự tập đi xe đạp và học cách tham gia giao thông an toàn.

Thanh có chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên vào tháng 11 năm trước khi dự án “Đến trường An toàn” của Prudential có mặt để hướng dẫn các em về an toàn giao thông. “Đội mũ bảo hiểm, đi về phía tay phải của mình, dừng lại quan sát khi qua đường. Em cảm thấy tự tin hơn sau khi được các thầy cô hướng dẫn”, đội viên nhí chia sẻ.

Cách đó không xa, Phạm Hoài An, lớp 5H, trường Tiểu học Tịnh Phong (Quảng Ngãi) cũng hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình. Như một chiến sĩ trên mặt trận an toàn giao thông, Hoài An cho biết, sau khi được học các kiến thức, em hiểu hơn về tầm quan trọng của mũ bảo hiểm đạt chuẩn và biết dùng đúng cách sẽ giúp em bảo vệ được đầu của mình nếu có va chạm giao thông. “Vì thế, ngồi sau xe gắn máy, đạp diện, xe máy điện, kể cả xe đạp em đều đội mũ bảo hiểm”, An nói.

Giảng dạy tại một ngôi trường mà học sinh phần lớn là con em dân tộc, cô Phạm Hương Ly, giáo viên trường tiểu học Cảm Ân (Yên Bái) cho biết sự thay đổi nhận thức của các em học sinh mang lại những tác động tích cực tới phụ huynh.

Cô Ly kể, dù là ngôi trường nằm sát đường lớn, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao nhưng người dân, kể cả phụ huynh học sinh vẫn chủ quan không đội mũ bảo hiểm. Khi tham gia giao thông bố mẹ không đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn con họ cũng sẽ không đội mũ. Nhưng từ khi các con được học về an toàn giao thông, được tặng mũ bảo hiểm và thực hành về đi bộ an toàn, cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở cả phụ huynh và học sinh trường mình. “Đây là việc làm rất tốt và tích cực giúp cha mẹ cũng như các con có nhận thức về những nguy hiểm và những việc mà phụ huynh cần làm cho mình và các con của họ”, cô giáo trường tiểu học Cảm Ân nói.

Kiến thức ATGT lồng ghép trong các hoạt động sôi nổi giúp học sinh tiếp thu nhanh và nhớ lâu hơn.

Chị Lương Thị Hằng, một huynh tại trường Tiểu học Cảm Ân cho biết trước đây chính chị cũng chủ quan ít đội mũ bảo hiểm, mua mũ cho con nhưng bé không đội cũng mặc kệ. “Tháng 11, cháu cầm chiếc mũ do nhà trường được dự án trao tặng về, rất vui, đi đâu cũng đội. Tôi hỏi, cháu nói cô giáo hướng dẫn đội mũ để bảo vệ bản thân, không phải có công an mới đội. Từ khi con nói, tôi cũng cố gắng đội mũ để làm gương cho các con”, chị Hiền cười. Với chị Hiền, những thay đổi này đáng quý với con chị và cả với chính phụ huynh.

Để nảy mầm những điều tốt đẹp

Những thay đổi dù nhỏ nhưng là kết quả của hành trình miệt mài trang bị kiến thức, kĩ năng về an toàn giao thông của dự án “Đến trường An toàn” do Prudential thực hiện tại các trường tiểu học trên địa bàn 5 tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình.

Sau 3 năm triển khai, dự án đã tiếp cận gần 8.000 trẻ em tại 11 trường tiểu học dọc các tuyến đường quốc lộ. Và để giúp các em tham gia giao thông an toàn hơn, dự án còn trao tặng các em những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn với số đo phù hợp với vòng đầu của các bạn nhỏ.

Các số liệu thống kê cho thấy, dự án đã giúp tăng nhận thức về an toàn giao thông của học sinh từ 48,3% lên 84,8%, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của các em cũng tăng từ 31% lên 87%. Dự án đã giúp học sinh tự tin hơn trong việc tham gia giao thông an toàn và đúng luật. Các bậc phụ huynh cũng hiểu hơn về tầm quan trọng của giáo dục an toàn giao thông từ sớm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông với con em mình. Chính các em học sinh được thụ hưởng thành quả tại dự án lại tiếp tục trở thành những “chiến sĩ tuyên truyền”, lan tỏa điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Các em được tiếp cận kiến thức ATGT theo phương pháp học mà chơi – chơi mà học

Để có nhiều hơn tỷ lệ đội mũ bảo hiểm 87% ở các em học sinh và những điều tốt đẹp được nhân rộng hơn nữa, Prudential đã trao cho khách hàng của mình cơ hội chia sẻ yêu thương với chương trình đổi điểm thưởng PRURewards lấy mũ bảo hiểm, dụng cụ học tập với tên gọi "Cùng Prudential chung tay - Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh”. Mỗi một hội viên PRURewards đều có thể trực tiếp đóng góp trong thời gian từ ngày 15/3/2023 đến 31/5/2023.

Cũng là một người mẹ có con trong độ tuổi đi học, chị Nguyễn Thị Hoàng mong muốn tham gia chương trình như một hành động thiện nguyện, lan tỏa những điều tốt đẹp tới những trẻ em khác. “Các em học sinh còn nhỏ vì vậy, người lớn, nhất là phụ huynh cần có ý thức để các em đến trường an toàn hơn”, người mẹ này nhắn nhủ.

Tham gia vì ý nghĩa của chương trình, anh Lê Văn Nuôi – một khách hàng khác của Prudential đánh giá cao các hoạt động giáo dục nền tảng cho thế hệ trẻ. Theo anh, hoạt động sẽ góp phần giúp các em có ý thức hơn khi tham gia giao thông. “Được đào tạo, định hướng, văn hóa giao thông của các con sẽ được cải thiện hơn thế hệ chúng tôi”. Đây cũng là mong muốn lớn nhất anh Nuôi muốn nhắn nhủ tới chương trình.

Phần quà từ những hội viên như chị Hoàng, anh Nuôi sẽ được gửi tới các em nhỏ tại Lễ phát động Dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023 - 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023 để những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục tiếp nối và lan tỏa.

Với mong muốn "Giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”, Prudential kêu gọi khách hàng tham gia chương trình "Cùng Prudential chung tay - Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh” để bảo vệ an toàn cho các em khi tham gia giao thông. Từ ngày 15/3/2023 đến 31/5/2023, Hội viên Prudential có thể dùng điểm thưởng PRURewards để đổi phần đóng góp mũ bảo hiểm và thiết bị học tập cho trẻ em với 2 bước đơn giản: *Bước 1: Đăng nhập ứng dụng PRUOnline hoặc truy cập website: https://khachhang.prudential.com.vn/ *Bước 2: Vào mục PRURewards, chọn và đổi phần quà muốn đóng góp, gồm: - "Đến trường An toàn – Mũ bảo hiểm” - 700 điểm - "Đến trường An toàn - Balo & Tập trò chơi An toàn giao thông” - 385 điểm

*** Tên nhân vật đã được thay đổi