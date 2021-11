Tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa, tháng 12/2021

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực BRVT sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện trong tháng 12/2021 như sau:

Ngày 04/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường 30/4 thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 05/12/2021 :

Từ 8g00 đến 15g00 đường Phan Chu Trinh, khu nhà ở Á Châu, Hải Đăng thuộc thành phố Vũng Tàu.

Thành phố Bà Rịa:

+ Từ 7g40 đến 13g00 một phần khu vực nhánh T1 đèn đường Trần Phú - P.Long Tâm;

+ Từ 13g30 đến 16g30 một phần khu vực nhánh Hương Lộ 8 và các trạm Long Phước 5, 6, 7 - xã Long Phước.

Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 8g40 một phần thôn Tân Hưng - xã Bàu Chinh;

+ Từ 8g50 đến 9g30 một phần khu vực Lòng Chảo, Kim Long (khu vực công ty Châu Thành);

+ Từ 9g40 đến 10g30 một phần khu vực Hiệp Long - xã Kim Long;

+ Từ 10g40 đến 13g30 một phần khu vực Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn;

+ Từ 13g30 đến 14g10 một phần khu vực Tân Long - xã Kim Long;

+ Từ 14g15 đến 15g10 một phần khu vực Tân Bình - xã Bàu Chinh;

+ Từ 15g20 đến 16g20 một phần khu vực Tân Long - xã Kim Long;

+ Từ 15g00 đến 15g30 một phần khu vực xã Đá Bạc (khu vực ngã 6 - Đá Bạc);

+ Từ 9g30 đến 11g30 một phần khu vực Thôn Nhơn Hòa - xã Đá Bạc;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực Thôn Bình Sơn - xã Đá Bạc;

+ Từ 14g40 đến 15g30 một phần khu vực Thôn Phước An - xã Đá Bạc;

+ Từ 8g00 đến 9g00 một phần khu vực Thôn Phước Sơn - xã Đá Bạc;

+ Từ 9g30 đến 10g30 một phần khu vực Bàu Điểm - xã Đá Bạc;

+ Từ 11g00 đến 11g30 một phần khu vực Ngã sáu - xã Đá Bạc;

+ Từ 7g30 đến 16g00 một phần khu vực xã Bình Trung (khu vực đường 765 Bình trung).

Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 9g00 đến 11g00 KP Tân Hạnh - Phường Phú Mỹ;

+ Từ 7g30 đến 17g00 một phần khu dân cư phường Mỹ Xuân;

+ Từ 8g00 đến 12g00 Phước Bình - Sông Xoài, tổ 2 KP 4 - phường Hắc Dịch, KP 4 - phường Hắc Dịch, ấp 4 - xã Tóc Tiên, Thôn Nam Hải, Xã Tân Hải;

+ Từ 13g30 đến 16g00 khu phố 5 TĐC - Hắc Dịch, Tân Lễ B1 - xã Châu Pha, T1 Chùa Vạn Phước xã Châu Pha;

+ Từ 10g30 đến 11g00 thôn Đông Hải - xã Tân Hải.

Từ 7g30 đến 17g00 một phần xã Phước Tỉnh - huyện Long điền thuộc huyện Long Điền.

Từ 7g00 đến 15g00 ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa - xã Long Mỹ và KP Hòa Hội - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

Từ 7g30 đến 15g30 TT Phước Bửu, xã: Bông Trang, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bưng Riềng, một phần ấp Lèo Nèo - xã Bình Châu, ấp Trang Nghiêm - xã Bông Trang thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 10/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường Vi Ba thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 11/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 KCN Đông Xuyên thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 12/12/2021 :

Từ 7g00 đến 16g00 đường Ngô Đức Kế, Trương Văn Bang, Nguyễn Thái Học thuộc thành phố Vũng Tàu.

Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Quốc Lộ 56 từ Hòa Long đến Vườn Ươm và một phần khu vực xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.

Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 11g30 toàn bộ khu vực Đức Hiệp - xã Xà Bang, một phần khu vực: ấp Suối Lúp - xã Bình Ba và đường Hùng Vương - TT. Ngãi Giao (khu vực Quán Cà Phê 56);

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực thôn Tam Long - xã Xà Bang;

+ Từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực thôn Liên Sơn - xã Xà Bang;

+ Từ 8g00 đến 15g00 một phần khu vực Tân Hưng - xã Bàu Chinh;

+ Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp Xuân Tân - xã Xuân Sơn.

Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 phường Mỹ Xuân;

+ Từ 8g00 đến 12g00 thôn Đông Hải - xã Tân Hải;

+ Từ 7g00 đến 11g00 một phần khu dân cư phường Mỹ Xuân;

+ Từ 7g00 đến 17g00 một phần khu dân cư phường Mỹ Xuân;

+ Từ 13g30 đến 14g30 tổ 17 - Phước Hải - xã Tân Hải;

+ Từ 13g00 đến 15g00 thôn Láng Cát - xã Tân Hải.

Từ 7g00 đến 16g30 xã Phước Hưng - thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền.

Huyện Đất Đỏ:

+ Từ 7g30 đến 11g30 một phần ấp An Hải và An Bình - xã Lộc An;

+ Từ 7g30 đến 15g00 một phần ấp An Hải và An Bình - xã Lộc An - KP Thanh Tân - TT Đất Đỏ.

Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 7g30 đến 15g30 một phần: xã Bình Châu, ấp Tân Trung - xã Phước Tân, ấp Bàu Sôi - xã Tân Lâm;

+ Từ 7g30 đến 9g00 một phần ấp Bàu Sen - xã Bàu Lâm;

+ Từ 9g00 đến 11g30 một phần ấp Bàu Sôi - xã Tân Lâm.

Ngày 14/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường 2/9 thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 16/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường Đô lương thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 17/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường Võ Thị Sáu, Tô Hiệu thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 18/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 KCN Đông Xuyên, đường Lê Hồng Phong thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 19/12/2021 :

Từ 7g00 đến 16g00 đường Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh thuộc thành phố Vũng Tàu.

Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Nguyễn Văn Cừ, đường QL55 và một phần đường đi Long Điền thuộc thành phố Bà Rịa.

Huyện Châu Đức.

+ Từ 8g00 đến 11g30 khu vực Thôn Hưng - xã Bàu Chinh;

+ Từ 8g00 đến 9g00 một phần khu vực ấp Hoàng Giao - TT. Ngãi Giao;

+ Từ 9g30 đến 10g30 một phần thôn Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn;

+ Từ 10g30 đến 11g30 một phần thôn Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn (khu vực chùa Long Hoa);

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần thôn Sông Xoài 4 - xã Láng Lớn;

+ Từ 8g00 đến 15g00 một phần khu vực Hoa Long Kim Long;

+ Từ 8g00 đến 11g00 một phần khu vực thôn 3 - xã Suối Rao;

+ Từ 14g00 đến 16g30 một phần khu vực thôn 3 - xã Suối Rao;

+ Từ 8g00 đến 11g00 một phần khu vực thôn 1 - xã Suối Rao.

Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 ấp 4 - xã Tóc Tiên và xã Sông Xoài, Châu Pha;

+ Từ 8g00 đến 12g00 tổ13 - ấp Láng Cát - xã Tân Hải;

+ Từ 10g30 đến 11g00 tổ 6 - ấp Đông Hải - xã Tân Hải;

+ Từ 13g00 đến 15g00 thôn Láng Cát - xã Tân Hải.

Từ 7g00 đến 16g30 xã An Ngãi - thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền.

Từ 7g30 đến 15g00 KP Hải Tân, KP Phước Điền - TT Phước Hải, ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa Xã Long Mỹ thuộc huện Đất Đỏ.

Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 7g30 đến 15g00 một phần: KP Thạnh Sơn, KP Phước Hòa - TT Phước Bửu, ấp Bàu Chiên - xã Tân Lâm và ấp Bàu Ngứa - xã Tân Lâm;

+ Từ 7g30 đến 11g30 ấp Bàu Ngứa - xã Tân Lâm;

+ Từ 13g30 đến 15g30 một phần ấp Bàu Chiên - xã Tân Lâm.

Ngày 21/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 khu nhà ở Khang Linh thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 25/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 KCN Đông Xuyên thuộc thành phố Vũng Tàu.

Từ 8g00 đến 11g30 thôn 6 Long Sơn thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 26/12/2021 :

Từ 07g00 đến 16g00 đường Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Lạc Long Quân, Nguyễn Hiền Thám thuộc thành phố Vũng Tàu.

Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Quốc Lộ 51 và một phần khu vực Phường Long Hương, Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa.

Huyện Châu Đức.

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phần ấp kim Bình - xã Bình Giã và khu vực Đội 5, Tiến Thành - xã Quảng thành;

+ Từ 8g00 đến 16g00 khu vực Cù Bị 2 - xã Cù Bị;

+ Từ 8g00 đến 9g00 một phần khu vực Cù Bị 1 - xã Cù Bị;

+ Từ 7g30 đến 11g30 một phần xã Xuân Sơn;

+ Từ 7g30 đến 16g00 toàn bộ khu vực xã Bình Trung.

Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 14g30 tổ 4,10 - KP Song Vĩnh - phường Tân Phước, tổ 13, 15 KP Vạn Hạnh, tổ 11 KP Tân Hạnh - Phường Phú Mỹ.

+ Từ 8g00 đến 12g00 tổ 7 - xã Long Sơn;

+ Từ 13g00 đến 15g00 thôn 7 - xã Long Sơn - TP. Vũng Tàu.

Huyện Long Điền:

+ Từ 7g30 đến 9g30 xã An Nhứt - huyện Long điền;

+ Từ 10g00 đến 11g30 xã An Ngãi - huyện Long điền;

+ Từ 13g30 đến 15g00 thị trấn Long Hải - huyện Long điền;

+ Từ 15g30 đến 17g00 thị trấn Long Hải - huyện Long điền.

Từ 7g30 đến 15g00 ấp Tân Thuận - xã Long Tân, ấp Phước Thới, Phước Trung - xã Phước Long Thọ, ấp Tân Hội - xã Phước Hội, ấp Mỹ Thuận - xã Long Mỹ, KP Hả Trung, Hải An, Hải Lạc, Hải Phúc, Hải Sơn, Phước Điền, Hải Tân - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.

Từ 7g30 đến 15g30 một phần: ấp Nhân Hòa - xã Xuyên Mộc, ấp Tân An - xã Phước Tân, ấp Phú Vinh, ấp Phú Tài - xã Hòa Hiệp, ấp 4 - xã Hòa Hưng, ấp Bàu Bảng - xã Bàu Lâm, ấp Phú Sơn - xã Hòa Hiệp, ấp khu 1 Dân Tộc - xã Bình Châu, một phần ấp 2 - xã Hòa Hội, một phần ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 27/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường Thi Sách, Lê Hồng Phong thuộc thành phố Vũng Tàu.

Từ 7g00 đến 9g30 xã Phước Tỉnh, Huyện Long điền thuộc huyện Long Điền.

Ngày 30/12/2021 :

Từ 11g30 đến 13g30 đường Lưu Chí Hiếu, Võ Văn Tần thuộc thành phố Vũng Tàu.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo để khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.