Quần quật thu gom rác thải đại dương từ mờ sáng

Ngày 8/8, Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã huy động 30 công nhân, xe cuốc, xe ép... để thu gom rác đại dương trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Ước tính khối lượng rác đại dương thu gom trong ngày gần 20 tấn.

Từ giữa tháng 5 đến nay, ngày nào rác đại dương cũng trôi dạt vào khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa, TP. Vũng Tàu. Mỗi ngày, VESCO thu gom khoảng 5-6 tấn rác. Riêng ngày 8/8, lượng rác tăng gấp 3 lần nên công ty phải huy động gấp ba số lượng công nhân so với các ngày trước đó để thu gom. Công ty phải ưu tiên thu gom rác ở khu vực Bãi Trước để phục vụ cho người dân, khách du lịch tắm biển. Do lượng rác thu gom tăng lên nên chi phí vận chuyển và xử lý tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) cũng tăng lên so với ngày thường từ 5-20 tấn/ngày (tùy theo lượng rác).

Theo ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc VESCO, mỗi năm, bãi biển ở TP. Vũng Tàu phải hứng chịu từ 2 - 3 đợt rác từ cửa sông Đồng Nai, Cần Giờ dạt vào. Mỗi đợt nhanh thì 3-4 ngày, lâu hơn kéo dài khoảng 7-10 ngày. Riêng năm 2022, rác đại dương dạt vào kéo dài 3 tháng vẫn chưa hết.

Thực hiện: QUANG VŨ

Công ty VESCO phải huy động cả xe cuốc để múc rác từ bãi biển lên do lục bình khi ngấm nước rất nặng, khó thu gom.

Bãi biển Vũng Tàu sáng 8/8 ngập tràn rác thải do gió Tây Nam thổi về, khiến bèo tây, củi khô, quả đước từ sông Đồng Nai, Cần Giờ trôi dạt về.

Công nhân VESCO làm việc từ 4 giờ sáng đưa từng giỏ rác lên bờ để bãi biển sạch đẹp cho người dân và du khách tắm biển.