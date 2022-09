Án chung thân cho kẻ nhiều lần hiếp dâm 2 con gái ruột

TAND tỉnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1982, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) mức án chung thân. Đáng chú ý, cả hai bị hại trong vụ án là con ruột của bị cáo Tài.

Bị can Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Tài có vợ và 2 con gái ruột là cháu N.T.M (SN 2005) và cháu N.T.N (SN 2012). Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2022, Nguyễn Tấn Tài đã hàng chục lần thực hiện hành vi giao cấu với 2 con gái ruột ngay trong căn nhà của mình. Đến ngày 9/5/2022, mẹ của hai cháu biết việc Tài nhiều lần xâm hại tình dục đối với 2 con nên đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tài đã xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của trẻ em, cũng là con gái ruột của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài mức án chung thân về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN