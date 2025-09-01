Niềm vui ngày đoàn tụ gia đình

Sáng 1-9, Trại giam Xuyên Mộc - T345 (Cục C10, Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn xã Bàu Lâm, TPHCM) và Trại tạm giam số 1 (xã Long Điền, TPHCM) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2-9 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục A03, Bộ Công an trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân tại trại giam Xuyên Mộc.

Cụ thể, Trại giam Xuyên Mộc - T345 công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 178 phạm nhân; Trại tạm giam số 1 công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 57 phạm nhân. Đây đều là những người chấp hành án phạt tù đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cải tạo tốt và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về công tác đặc xá.

Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục A03, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM cùng Ban Giám thị các trại giam nhấn mạnh: Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ. Đồng thời, đề nghị người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ gia đình và trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Niềm vui trong ngày đoàn tụ gia đình.

Đại diện lãnh đạo Cục A03, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM cùng Ban Giám thị các trại giam cũng mong muốn những phạm nhân chưa được đặc xá lần này luôn yên tâm tư tưởng, chấp hành đúng bản án, tiếp tục nỗ lực học tập, lao động cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Những cái ôm thật chặt trong ngày trở về.

Đợt đặc xá 2-9 năm nay công tác xét, đề nghị đặc xá được Ban Giám thị các trại giam tiến hành khẩn trương, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG