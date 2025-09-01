Bộ đội Biên phòng TPHCM triệt phá hai vụ án ma túy trong dịp nghỉ lễ 2-9

Chiều 1-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đơn vị đã liên tiếp triệt phá thành công hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng Phạm Văn Long cùng tang vật vụ án tại Cơ quan điều tra Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 28/8, tại hẻm 249, đường 27/4, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm (TPHCM) Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thành (sinh năm 1973, thường trú tại Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một gói ma túy đá (khoảng 5 gam) và 2 điện thoại di động.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 gói ma túy đá khác (tổng trọng lượng khoảng 15 gam) và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Chỉ một ngày sau, vào 18 giờ 30 phút ngày 29-8, tại một phòng trọ trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa (TPHCM) lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Văn Long (sinh năm 1985). Long bị phát hiện tàng trữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 60 gam. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một điện thoại di động và số tiền 4.700.000 đồng. Đối tượng Long khai nhận toàn bộ số ma túy được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng cá nhân.

Hiện tại, cả hai vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

BẢO KHÁNH