Xử lý nam thanh niên thả 2 tay múa khi điều khiển mô tô

Nam thanh niên điều khiển xe mô tô thả 2 tay rồi múa đã bị cơ quan chức năng tịch thu phương tiện.

Ngày 14-8, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã lập biên bản và tịch thu phương tiện do anh C.H.T.A. (sinh năm 2003, trú tại xã Hóc Môn, TPHCM) điều khiển theo quy định.

Nam thanh niên thả 2 tay múa khi đang điều khiển xe mô tô.

Trước đó, ngày 12-8, trên mạng TikTok đăng clip một nam thanh niên điều khiển mô tô Suzuki GSX 150R biển kiểm soát 50N1-929.07 buông hai tay và múa khi lưu thông trên đường Trường Sa, xã Long Sơn (TP.HCM).

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 đã phối hợp cùng Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) mời C.H.T.A. là người điều khiển xe trên lên làm việc.

Cơ quan công an làm việc với A.

Tại cơ quan công an, A. khai nhận, ngày 12-8, A. cùng với 3 xe mô tô khác từ Xã Hóc Môn xuống xã Phước Hải (TPHCM) để giao hàng. Khi đến đoạn đường trên một người bạn đi chung với A. quay lại.

Sau đó, A. dựng ghép nhạc vào clip rồi đăng TikTok vào lúc 23 giờ ngày 12-8. Đến khoảng 10 giờ ngày 13-8, A. đã xóa clip vì bị cộng đồng mạng phản đối và sợ bị cơ quan chức năng xử phạt.

TRÍ NHÂN