Xe bồn lao vào xưởng cưa lúc rạng sáng

Một xe bồn mất lái lao vào xưởng cưa lúc rạng sáng, tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi tông gãy một trụ điện, xe bồn lao vào xưởng cưa gần đó.

Khoảng 2 giờ sáng 16-8, xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 86C-104…lưu thông trên Quốc lộ 55 hướng từ xã Đất Đỏ về xã Hồ Tràm (TPHCM). Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thanh An, xã Đất Đỏ (TPHCM) thì mất lái lao vào ven đường tông gãy một trụ điện. Sau đó, xe bồn tiếp tục lao vào xưởng gỗ gần đó và làm sập một phần căn chòi gỗ. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Một phần chòi gỗ xưởng cưa bị tông sập.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe bồn đang chở xăng dầu. Đến 12 giờ cùng ngày, xăng dầu từ xe bồn gặp nạn vẫn đang được bơm hút sang xe bồn khác.

TRÍ NHÂN