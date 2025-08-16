Ứng dụng AI trong công tác của CSGT

Sáng 16-8, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Công ty dịch vụ Mobifone tổ chức hội nghị tập huấn “Ứng dụng AI trong công tác của Cảnh sát giao thông” cho lực lượng CSGT tại khu vực 2.

Báo cáo viên Công ty dịch vụ Mobifone truyền đạt các nội dung cho CSGT.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công ty dịch vụ Mobifone đã truyền đạt 7 chuyên đề về việc ứng dụng AI trong các mặt công tác của CGT gồm: soạn văn bản, lập kế hoạch, tóm tắt văn bản; lên ý tưởng, thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, làm video truyền thông; tạo bài thuyết trình PowerPoint; chuyển văn bản thành giọng nói; vẽ sơ đồ tổ chức và xây dựng kế hoạch bằng sơ đồ tư duy.

Cán bộ CSGT tham gia tập huấn.

Tạo chatbot hỏi – đáp nội bộ; phiên dịch hàng trăm ngôn ngữ hỗ trợ CSGT trong trao đổi với người nước ngoài.

TRÍ NHÂN