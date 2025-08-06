Phường Tam Thắng khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 1 cá nhân ngăn chặn trộm cắp tại dự án Thùy Vân

Chiều 5/8, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen đến 1 tập thể (Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Tam Thắng) và 1 cá nhân (Đại úy Lê Ngọc Luân, cán bộ Công an phường Tam Thắng) vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng trao giấy khen đến tập thể, cá nhân. Trước đó, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ đối tượng trộm cắp tại dự án Thùy Vân.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được trong phòng, chống tội phạm nói chung và trộm cắp nói riêng, qua đó tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư và người dân, an tâm với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cũng đề nghị, thời gian tới, cán bộ và tập thể Công an phường tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Thanh