Kịp thời ngăn chặn 24 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trong đêm

Nhóm thanh thiếu niên từ nhiều địa phương lên mạng hẹn nhau tổ chức đua xe trái phép đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và truy bắt kịp thời.

Ngày 17-8, Phòng CSGT (Công an TPHCM) đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn xã Phước Hải.

Các đối tượng và phương tiện độ chế bị lực lượng CSGT tạm giữ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 16-8, thông qua công tác nghiệp vụ, Đội CSGT số 2 phối hợp với tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT (Công an TPHCM) và Công an xã Phước Hải (TPHCM) triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 24 thanh thiếu niên (từ 16 đến 22 tuổi) cùng 21 xe mô tô đã được độ chế nhiều bộ phận, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện đều bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, để đối phó cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sử dụng khẩu trang hoặc dán che biển số khi điều khiển phương tiện. Phần lớn các đối tượng trú tại khu vực Bình Dương (cũ), Đồng Nai và phường Phú Mỹ.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan công an.

Để tập trung lực lượng các đối tượng đã lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai), rồi chạy xe theo Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TRÍ NHÂN