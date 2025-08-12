Pháp luật
.

Hải đoàn 129 cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Ba, 12/08/2025, 16:09 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc 10h30 ngày 12-8, tàu 937, Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân, nhận được thông báo từ đảo Đá Tây, đặc khu kinh tế Trường Sa có 1 ngư dân bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển. 

Cán bộ, nhân viên Tàu 937, Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân chăm sóc ngư dân gặp nạn.
Ngư dân gặp nạn được vận chuyển từ đảo Đá Tây.

Nạn nhân là ông Trần Văn Tỷ, sinh năm 1989, quê quán Đặc khu Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, là ngư dân của tàu cá số hiệu BTh 96617 TS do ông Trần Hỏn (ở Đặc khu Phú Qúy) làm thuyền trưởng.

Sau khi tiếp cận, bác sĩ đảo Đá Tây chẩn đoán ngư dân này bị giảm áp do lặn sâu, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt, đi lại khó khăn, cần được đưa sang Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Cán bộ, nhân viên Tàu 937, Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân chăm sóc ngư dân gặp nạn.
Cán bộ tàu 937 chăm sóc ngư dân gặp nạn.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ tàu 937 đã kịp thời chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân trong suốt hành trình.

Khi tàu cập cảng đảo Trường Sa lớn, cán bộ, chiến sĩ tàu 937 đã thăm hỏi, động viên và bàn giao bệnh nhân cho Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục cứu chữa. Hiện tại bệnh nhân đang được truyền dịch, thở oxy, trạng thái tinh thần ổn định.

HỒNG PHÚC

 

 

;
Các tin khác
  • Chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, giao hàng nhanh, gửi hàng gấp, gửi hàng đi Mỹ nhanh và các nước khác trên thế giới.
    • .