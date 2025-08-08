Cứu 20 thuyền viên của tàu chở dầu bị cháy trên biển

Chiều 8-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (phường Phước Thắng, TPHCM) cho biết, vào lúc 11 giờ 57 phút cùng ngày, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ tàu ANDROUSA (quốc tịch Liberia) và hệ thống đài vệ tinh Cospas-Sarsat về một tín hiệu cấp cứu từ tàu GT UNITY (quốc tịch Việt Nam) đang chở khoảng 4.000 tấn dầu VGO bị cháy tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Tàu GT UNITY đang trên hành trình từ Malaysia về Dung Quất thì đến vị trí trên bị cháy. Trên tàu có 20 thuyền viên người Vệt Nam. Tại vị trí bị cháy trên biển, thời tiết khu vực có gió Tây Nam cấp 3.

Tàu GT Unity bị cháy tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm khẩn trương liên lạc trực tiếp với tàu Androusa; yêu cầu tàu quay lại hiện trường để hỗ trợ tàu bị nạn. Tàu Androusa đã quay lại hiện trường, liên lạc với thủy thủ đoàn GT Unity qua VHF. Trung tâm đã đề nghị chủ tàu sẵn sàng thuê phương tiện hỗ trợ, chữa cháy tàu GT Unity và đề nghị các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần vị trí bị nạn tham gia cứu nạn.

Đồng thời, vào lúc 13 giờ 15 phút, tàu SAR 413 được điều động từ cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III khẩn trương đến hiện trường cứu nạn các thuyền viên trên tàu GT Unity, đặc biệt trong đó có 1 thuyền viên bị thương trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời, báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Đưa thuyền viên Việt Nam xuống xuồng cao tốc sang để di chuyển sang tàu Androusa an toàn.

Chiều cùng ngày, Sở Chỉ huy tiền phương đã khẩn trương được được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

Tại Sở Chỉ huy Trung tâm, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn: Yêu cầu phát thông báo hàng hải, huy động khẩn cấp các phương tiện tìm kiếm cứu nạn; thông báo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và lực lượng liên quan tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 14 giờ 40 cùng ngày, trực ban liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng tàu ANDROUSA được biết, tàu Androusa đã tiếp cận tàu bị nạn và đã cứu được toàn bộ 20 thuyền viên của tàu GT Unity bị cháy.

Để ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của thuyền trưởng và tập thể thuyền viên tàu Androusa, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã ký quyết định trao tặng giấy khen cho các thành viên tàu.

MẠNH THẮNG