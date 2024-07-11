Cẩu thả khi lái xe, tài xế trẻ trả giá 15 tháng tù giam

Ngày 7-8, Tòa án Nhân dân TPHCM (cơ sở 1) mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Hữu Tài (sinh năm 1992, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất nay xã Long Hải, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, rạng sáng 11-7-2024, bị cáo Trần Hữu Tài điều khiển xe ô tô mang biển số 72A-607.02, lưu thông trên đường 3/2 hướng từ Khu Seaview về vòng xoay Cửa Lấp, với tốc độ cao (123 - 124km/h). Khi đến đoạn có biển báo chỉ dẫn cho phép quay đầu xe, do không chú ý quan sát, lại bất ngờ chuyển hướng từ trái qua phải trong lúc tăng tốc, xe của bị cáo đã va chạm với xe máy do cháu B.M.A. (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, nay là phường Tam Thắng, TPHCM) điều khiển chở theo cháu T.L.Đ., khiến cả hai ngã xuống đường và bị thương nặng.

Kết quả giám định cho thấy cháu M.A. bị tổn thương cơ thể 20%, cháu L.Đ. tổn thương 55%, tổng tỷ lệ tổn thương là 75%. Ngoài ra, vụ tai nạn còn gây thiệt hại hơn 287 triệu đồng đối với chiếc ô tô của bị cáo và hơn 15 triệu đồng đối với chiếc xe máy của nạn nhân.

Bị cáo Trần Hữu Tài tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-8.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX căn cứ điểm c khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự; áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 50 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Trần Hữu Tài 15 tháng tù giam.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã kháng cáo xin hưởng án treo, với lý do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vô ý, cẩu thả nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người, nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ và lời xin giảm từ gia đình bị hại, nhưng để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội, tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, Trần Hữu Tài bị phạt 15 tháng tù giam.

Thời hạn tù được trừ vào thời gian tạm giam trước đó (từ ngày 24-11-2024 đến 2-01-2025).

Tin, ảnh: TRÚC GIANG