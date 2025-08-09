Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Ngày 9-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số HCM 725, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá và dạng khay có trọng lượng 10,2 gam, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Các đối tượng Nguyễn Bá Quang, Trần Thạch Sang, Trịnh Hải Long (ở trên) và đối tượng Lê Xuân Hưu (ở dưới) trong chuyên án ma túy mang bí số HCM 725

Theo đó, thực hiện kế hoạch chuyên án HCM 725, sau thời gian theo dõi, mật phục, vào lúc 16 giờ ngày 29-7, tại đường Vi Ba (tổ 2, khu phố 29, phường Vũng Tàu, TPHCM), Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Biến Đá và Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Thạch Sang (sinh năm 1992, nơi ở hiện tại xã Long Điền, TPHCM) đang thực hiện hành vi mua trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá bỏ vào trong túi áo ngực được y vừa mua của đối tượng Nguyễn Bá Quang (sinh năm 1992, nơi ở tại đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TPHCM) với số tiền 1 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm: 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 3 gam, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng ở của đối tượng Quang, lực lượng đánh án thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá với trọng lượng khoảng 5 gam. Quang khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá của mình.

Tiếp đó, lực lượng đánh án bắt giữ thêm đối tượng Lê Xuân Hữu (sinh năm 1973, thuê trọ cùng nhà với đối tượng Quang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay có tổng trọng lượng 2,2 gam.

Từ lời khai của đối tượng Nguyễn Bá Quang, ngày 30-7, Ban Chuyên án tục điều tra mở rộng và tiến hành truy xét mời đối tượng Trịnh Hải Long (sinh năm 1992, nơi ở tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, TPHCM) về Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc. Qua làm việc, Long thừa Nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Tiếp đó, ngày 31/7, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Hải Long.

Hiện đơn vị đã khởi tố hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Bá Quang, Trần Thạch Sang, Trịnh Hải Long và khởi tố hình sự vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Lê Xuân Hữu trong chuyên án HCM 725 và tiến hành bàn giao cho lực lượng Công an TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật.

QUANG ANH - BẢO KHÁNH