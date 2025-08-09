Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản tại công trình chỉnh trang đường Thùy Vân

Được giao bảo vệ công trường nhưng bảo vệ đã cấu kết với các đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại công trình chỉnh trang đường Thùy Vân.

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm tại công trình chỉnh trang đường Thùy Vân.

Các đối tượng tại hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra, Công ty CP xây dựng COTECCONS đang thi công công trình thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (gói thầu số 12) thuộc phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng (TPHCM).

Trong các ngày 24, 25, 26 và 29-7, công ty phát hiện bị trộm nhiều tài sản gồm: các thanh inox, sắt hộp, giàn giáo xây dựng… nên trình báo với Công an phường Tam Thắng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Tam Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM, cơ sở 2) truy xét và mời làm việc với các đối tượng: Nguyễn Văn Nội (sinh năm 1986, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình), nhân viên bảo vệ công trường; Nguyễn Quân (sinh năm 1975, trú tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa); Phạm Đức Mạnh (sinh năm 1998, trú tại xã Ia Hru, tỉnh Gia Lai); Liêu Minh (sinh năm 1964, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM), nhân viên bảo vệ khu vực Paradise; Nguyễn Minh Khánh (sinh năm 2002, trú tại xã Hòa An, TP.Cần Thơ), nhân viên bảo vệ công trường; Bùi Văn Định (sinh năm1978, trú xã Kiến Hải, TP.Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng nêu trên đã thừa nhận cấu kết thực hiện các vụ trộm cắp trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÍ NHÂN