6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Biên phòng phát hiện 18 vụ ma túy, hàng cấm

Từ ngày 29-7 đến ngày 12-8, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM do Đại tá Trần Thanh Đức, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2025 tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, các Đồn Biên phòng Bến Đá, Chí Linh, Long Sơn, Phước Tỉnh và Hải đội Biên phòng 2.

Đại tá Trần Thanh Đức, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM kiểm tra công tác tại các đơn vị.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, các đồn Biên phòng trực thuộc đã phối hợp, bắt giữ và khởi tố 16 vụ/18 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 2 vụ/ 3 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 129,6 gam ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 48 vụ/5 phương tiện/77 cá nhân, 2 tổ chức với số tiền xử phạt hơn 270 triệu đồng.

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM kiểm tra, nắm tình hình tại Hải đội biên phòng 2.

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị được kiểm tra, Đại tá Trần Thanh Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Trần Thanh Đức, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đề ra những chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2025, góp phần hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục tăng tăng cường trao đổi, phối hợp hiệu quả trong công việc, tạo sự thống nhất, đoàn kết, thống nhất nội bộ; chủ động nắm tình hình tư tưởng, quan tâm, chăm lo đời sống cho bộ đội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; có các giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới.

QUANG ANH - BẢO KHÁNH