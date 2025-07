Khen thưởng đột xuất cá nhân, tập thể xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm

Chiều 28-7, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) khen thưởng đột xuất đối với Tổ phòng chống tội phạm và 4 cán bộ Công an phường Phước Thắng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tặng Giấy khen cho tập thể Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Phước Thắng.

Trước đó, trong các ngày 21 và 22-7, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Phước Thắng đã theo dõi, xác minh và truy bắt 2 vụ với 7 đối tượng vi phạm về ma túy.

Tại buỗi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng (TPHCM) đã ghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong phòng, chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng. Trong thời gian tới, cán bộ và tập thể Công an phường Phước Thắng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

VĂN ANH