Biểu dương công an xã Hồ Tràm

Đảng ủy xã Hồ Tràm (TPHCM) đã trao thư khen lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh với tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nội dung thư nhấn mạnh, trong thời gian qua, đặc biệt là thời điểm tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Hồ Tràm đã kịp thời ổn định tổ chức, nhanh chóng bắt tay thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại diện Đảng ủy xã Hồ Tràm (TPHCM) trao thư khen lực lượng công an xã.

Trong ngày 29/7, Công an xã Hồ Tràm đã tiến hành truy xét và bắt giữ được 5 đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã. Hiện nay, Công an xã Hồ Tràm tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) để điều tra mở rộng vụ án.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị lực lượng công an xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, lập thêm nhiều thành tích mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

