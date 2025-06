Tuần tra, xử phạt xe điện 4 bánh chở khách không an toàn

Xe 4 bánh gắn động cơ (điện hoặc xăng) kinh doanh vận tải hành khách không bảo đảm an toàn sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Sáng 7/6, Tổ công tác Vũng Tàu (Phòng CSGT, Công an tỉnh) ra quân tuần tra, kiểm soát chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (điện hoặc xăng) trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 7h50 cùng ngày, lực lượng tuần tra đã kiểm tra một phương tiện gắn biển kiểm soát 72HC-00195 dán nhãn Công ty L.K. do tài xế N.T.C. điều khiển, đang chở khách lưu thông trên đường Thùy Vân.

Tài xế C. không xuất trình được đăng ký phương tiện, bằng lái, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, phương tiện không gắn phù hiệu...

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản trường hợp vi phạm.

Tài xế này giải thích tất cả giấy tờ, bằng lái công ty đang giữ nên không thể xuất trình. Tuy nhiên, lực lượng yêu cầu xuất trình bằng lái qua ứng dụng VNeID người này cũng không xuất trình được.

Lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ và đưa phương tiện về Công an phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) để tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, tài xế C. từ chối ký vào các biên bản với lý do để công ty làm việc với lực lượng chức năng.

Tài xế N.T.C. không ký vào biên bản vi phạm hành chính với lý do giấy tờ công ty đang giữ.

Đến khoảng 11h11, lực lượng tiếp tục phát hiện phương tiện gắn biển kiểm soát 72HC-00199 đang vận tải hành khách lưu thông trên đường Thùy Vân trái quy định. Quá trình kiểm tra, tài xế có bằng lái, nhưng không xuất trình được các loại giấy tờ khác theo quy định.

Theo Phòng CSGT, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động chở khách du lịch bằng xe bốn bánh có gắn động cơ. Dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhưng một số trường hợp vẫn còn vi phạm.

Trong thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động chở khách du lịch bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN