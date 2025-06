Trộm cắp tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy

Trộm cắp tài sản

Công an phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) đang tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị N.T.M.N. (SN 2003, trú phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) phát hiện bị trộm nhiều tài sản tổng trị giá khoảng 25,8 triệu đồng nên báo công an. Qua trích xuất camera, Công an phường Thắng Nhất xác định và mời đối tượng P.X.H. (SN 1992, trú phường Thắng Nhất) đến làm việc. Bước đầu H. khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. H. còn khai nhận đã trộm 1 máy khoan đục bê tông vào ngày 9/6. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Tam An (huyện Long Đất). Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Tam An bắt quả tang T.V.Y. (SN 1990, trú TP.Bà Rịa) đang mua bán trái phép chất ma túy tại nơi ở. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Lấy lại 3,5 triệu đồng, mất 360 triệu đồng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng ký dịch vụ làm shipper. Trước đó, anh Đ.G.T. (SN 2001, trú TP.Phú Mỹ) nhận được cuộc gọi yêu cầu đăng ký dịch vụ làm shipper nhưng anh này không đồng ý và phát hiện tài khoản bị trừ 3,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng gọi điện hướng dẫn anh T. hủy dịch vụ. Anh T. đã làm theo hướng dẫn và chuyển tổng số tiền 360 triệu đồng đến số tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, anh T. phát hiện bị lừa nên đến Công an phường Hắc Dịch (TP.Phú Mỹ) trình báo. (Trí Nhân)

Truy nã ra đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã tiếp nhận và tiếp tục điều tra xử lý đối tượng truy nã ra đầu thú Võ Tú Hiền (SN 1996, trú TP.Hồ Chí Minh). Theo hồ sơ, ngày 9/10/2018, Hiền bị Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản. (Phước An)

Tin bạn trên Zalo, bị lừa 170 triệu đồng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Zalo. Theo trình bày của bị hại, bà T.L.N.D. (SN 1972, trú huyện Long Đất) kết bạn với một người đàn ông tên “Cường” qua Zalo. Sau khi nói chuyện, người này giới thiệu cho bà D. công ty có bán đủ các loại mặt hàng mà bà này yêu cầu. Đồng thời, Cường giới thiệu cho bà D. kết bạn Zalo với một người phụ nữ xưng là nhân viên của công ty do Cường giới thiệu. Sau khi kết bạn, nhân viên công ty yêu cầu bà D. chuyển trước số tiền 350 triệu đồng để chuyển hàng về. Do nghi ngờ nên bà D. từ chối thì Cường tiếp tục trao đổi sẽ phụ chuyển trước số tiền 160 triệu đồng cho công ty nên bà này tin tưởng. Bà D. đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền 170 triệu đồng. Sau đó, biết mình bị lừa nên bà D. đến công an trình báo. (Sơn Khê)