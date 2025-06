Trộm cắp tài sản; Mua, bán lô đề

Trộm cắp tài sản

Công an phường 4 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà V.T.T.H. (SN 1981, trú TP.Vũng Tàu) dựng xe máy trước số 37 Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, để đi mua đồ. Bà H. quay ra thì phát hiện mất 1 ví da treo trên xe bên trong có 1 ĐTDĐ, 15 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân. (Lê Nguyễn)

Mua, bán lô đề

Công an tỉnh lập hồ sơ vụ đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề xảy ra trên địa bàn TT.Long Hải (huyện Long Đất). Theo thông tin ban đầu, Công an TT.Long Hải bắt quả tang N.T.T.Đ. (SN 1959, chỗ ở KP.Hải Hà 2, TT.Long Hải, huyện Long Đất) đang mua, bán lô số đề cho khách thông qua điện thoại cá nhân. Tổng số tiền trên phơi đề do Đ. bán cho khách hơn 7,3 triệu đồng. (Sơn Khê)

Mượn xe không trả

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mượn xe ô tô rồi chiếm đoạt. Theo trình bày của bị hại, tại TP.Vũng Tàu, anh L.C.T. (SN 1998, trú phường 2, TP.Vũng Tàu) cho N.T.N. (SN 1991, trú quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) mượn xe mô tô để đi công việc. Sau đó anh T. không liên lạc được với N. để lấy lại xe mô tô. (Phước An)

Bắn người tại đám cưới

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ dùng súng mô hình bắn đạn nhựa bắn người tại đám cưới. Trước đó, đối tượng T.T.V. (SN 1999, trú TP.Phú Mỹ) dự tiệc cưới tại ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc). Trong lúc nhậu cùng khách, người nhà của cô dâu xảy ra mâu thuẫn nên V. sử dụng vật hình dạng súng (được xác định là súng mô hình bắn đạn nhựa) bắn 1 phát vào người anh P.C.H. (SN 1983, trú huyện Xuyên Mộc) rồi bỏ chạy. V. bị mọi người truy đổi, bắt giữ giao Công an xã Xuyên Mộc. (Sơn Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy do T.H.N. (SN 1997, trú huyện Long Đất) thực hiện tại KP.Kim Hải, phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa). Trước đó, tại địa điểm trên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XV, Công an phường Kim Dinh bắt quả tang N. đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Diệu Hương)

Chém hàng xóm do mâu thuẫn

Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất) lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn, nên ông T.V.L. (SN 1964, trú huyện Long Đất) dùng dao chém ông N.V.K. (SN 1974, hàng xóm) gây thương tích. (Nguyễn Văn)