Trước tình trạng hoạt động ngày càng phức tạp của tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Một đối tượng vi phạm về ma túy trên địa bàn huyện Châu Đức bị cơ quan công an bắt giữ.

Liên tiếp bắt các đối tượng vi phạm ma túy

Qua công tác nắm địa bàn, khoảng 09h45 ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất) bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ M.P. thuộc ấp Phước Thắng (xã Phước Tỉnh). Tang vật thu giữ, 1 đĩa sứ bên trên có chứa chất bột mịn màu trắng (các đối tượng khai là ma túy dạng khay) và 4,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Sau đó ít giờ, cũng tại nhà nghỉ này, Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang đối tượng N.T.K.M. (SN 2002, trú huyện Long Đất) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm, 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý.

Tương tự, trong những ngày qua, công an các xã trên địa bàn huyện Châu Đức, đã phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn cử khoảng 7h50, ngày 3/6, Công an xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) bắt quả tang N.Q.K. (29 tuổi, trú xã Sơn Bình), Đ.T.T. (26 tuổi, trú xã Bình Trung), N.Q.T. (27 tuổi, trú xã Sơn Bình) và N.N.T. (31 tuổi, trú TP.Vũng Tàu) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của K.

Đến ngày 9/6, Công an TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) bắt quả tang Đ.H.K. (37 tuổi, trú TT.Ngãi Giao) và D.V.L. (33 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khai thác nhanh, lực lượng Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp đối với N.T.S. và N.T.T.T. là những đối tượng bán ma túy cho K. và L.

Vì cộng đồng không ma túy

Theo Công an tỉnh, hiện nay, các đối tượng phạm tội ma túy chủ yếu là mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng nhỏ lẻ; chưa hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, những tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận hay việc sản xuất trái phép ma túy trên địa bàn. Nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn vẫn chủ yếu bằng đường bộ từ một số tỉnh lân cận. Các đối tượng phạm tội ma túy có xu hướng lợi dụng không gian mạng và các dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ thanh toán trực tuyến… để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.

Trước đó, ngày 6/6, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy- Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”.

Với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, UBND tỉnh yêu cầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; xác minh, truy vết phong tỏa, kê biên tất cả tài sản do phạm tội về ma túy mà có; xử lý triệt để, toàn diện các tội danh liên quan để nghiêm trị, răn đe, phòng ngừa chung.

Tổ chức thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, mua bán, sử dụng các loại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất dùng trong y học, để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để phát sinh tệ nạn ma túy.

Tuyên truyền sâu rộng về hậu quả, tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá; các giải pháp, kỹ năng phòng ngừa, cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN