Ngăn chặn nạn đua xe trái phép

Với quyết tâm không để tình trạng chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép, lực lượng CSGT (Công an tỉnh) đã triển khai nhiều biện pháp, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt, xử lý nhiều thanh, thiếu niên vi phạm, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Các đối tượng cùng phương tiện đua xe náo loạn làng quê bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Đua xe náo loạn làng quê

Ngày 24/3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thông tin từ quần chúng nhân dân, Tổ địa bàn Long Đất, Phòng CSGT (Công an tỉnh) nắm được thông tin một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe không biển kiểm soát, dàn hàng ngang có dấu hiệu biểu diễn, đua xe trên tuyến tránh QL55, đoạn qua xã Tam An (huyện Long Đất) nên tiến hành xác minh và mời làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Phòng CSGT đã chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 2h sáng 23/3, các đối tượng N.P.Đ.K. (16 tuổi), Nguyễn Nhật Kha (19 tuổi), D.Q.L. (17 tuổi), Ngô Đức Thuận (22 tuổi), Nguyễn Vi Tường (20 tuổi), Lê Văn Thư (23 tuổi), Phan Thành Nhân (22 tuổi), Phạm Minh Khang (19 tuổi), N.H.K. (17 tuổi) và một số đối tượng khác rủ nhau đến tuyến đường tránh thuộc xã Tam An để đua xe trái phép.

Tại đây, các đối tượng bắt cặp ngẫu nhiên với nhau dàn hàng ngang từ 2-4 xe trên đường, điều khiển xe so kè với tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu, điều khiển xe bằng một bánh… gây mất trật tự công cộng và an toàn xã hội tại địa phương. Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong vụ việc trên để tiếp tục điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trở lại tuyến tránh QL55, đoạn qua xã Tam An (huyện Long Đất) chúng tôi ghi nhận, đây là đường 2 chiều, có dải phân cách cứng ở giữa. Đoạn đường này đi qua đồng ruộng, về đêm vắng các phương tiện lưu thông, nên nhóm thanh, thiếu niên thường chọn là nơi biểu diễn đua xe.

Ông T.V.H. (trú xã Tam An) vẫn nhớ như in tiếng nẹt pô inh ỏi xé tan màn đêm yên bình tại làng quê. “Đêm khuya thanh vắng, tiếng nẹt pô chát chúa vọng vào khu dân cư khiến mọi người tỉnh giấc. Việc xử lý kịp thời các đối tượng tụ tập đua xe để răn đe là rất cần thiết”, ông H. nói.

Xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Phòng CSGT (Công an tỉnh cho biết) thời gian qua, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), hạn chế thấp nhất số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép và những trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT…

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, tổ chức, ban ngành tuyên truyền sâu rộng ATGT, lên án các hành vi vi phạm nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo TTATGT của người dân. Đặc biệt, là các thanh, thiếu niên, HS…

Lực lượng công an tiếp tục triển khai công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tuyến, địa bàn phức tạp về TTATGT. Từ đó, xác định quy luật hoạt động, mật độ, thời điểm có nhiều phương tiện tham gia giao thông, những tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp thường xuyên phát sinh vi phạm pháp luật về TTATGT (chở hàng quá tải, quá tốc độ, tập trung đua xe trái phép, sử dụng rượu, bia,…) để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo an ninh trật tự, TTATGT tại địa bàn; không để phát sinh các vụ việc, tuyến đường, điểm phức tạp gây mất trật tự an toàn giao thông với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

