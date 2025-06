Mua xe online bị lừa hơn 200 triệu đồng; Trộm 4 cây mai

Mua xe online bị lừa hơn 200 triệu đồng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, anh L.V.D. (SN 1984, trú huyện Long Đất) sử dụng ứng dụng TikTok đặt mua xe mô tô hiệu Honda Future Neo với giá 31 triệu đồng. Anh D. nhờ người chuyển trước số tiền là 4 triệu đồng để đặt cọc, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi nhận được xe.

Sau đó, anh D. được nhân viên của “Công ty V.C.” gọi điện thông báo đã xuất hóa đơn, yêu cầu anh chuyển số tiền 27 triệu đồng còn lại và hẹn 1-2 giờ sau sẽ đến gặp anh giao xe. Sau khi chuyển tiền anh D. không nhận được xe. Biết mình bị lừa đảo nên anh D. lên mạng nhờ “Công ty Luật N.S.” để lấy lại số tiền bị chiếm đoạt. Công ty Luật N.S. yêu cầu anh trả phí 1,5 triệu đồng để làm hợp đồng. Sau khi chuyển tiền, anh D. được nhân viên của công ty này gửi cho đường link https://lotuschat.vn và yêu cầu đăng nhập để được hướng dẫn. Anh D. đăng nhập và được yêu cầu chuyển tiền để được hỗ trợ. Tổng cộng anh D. đã chuyển 196 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu, anh D. mới biết bị lừa nên đến công an trình báo. (Trí Nhân)

Trộm 4 cây mai

Công an xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) lập hồ sơ xử lý vụ trộm mai xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập vào vườn mai của ông N.H.L. (ở ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc), trộm 4 cây mai, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại resort O.N.M. thuộc TT.Phước Hải (huyện Long Đất) do L.Đ.N. (SN 2002), T.N.T.T. (SN 2005, trú TP.Hồ Chí Minh) và N.Q.T. (SN 2003, trú tỉnh Đồng Tháp) thực hiện. Tang vật thu giữ 1 mẫu chất bột màu trắng được gói trong tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng (các đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe máy, người đi bộ tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 25+600, QL56, thuộc xã Kim Long (huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe gắn máy do N.N.P.T. (SN 2007, ở huyện Châu Đức) điều khiển đến địa điểm trên va chạm với bà L.T.O. (SN 1946, trú huyện Châu Đức) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, bà L.T.O. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)