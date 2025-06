Luật PCCC và CNCH năm 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025, quy định cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (theo danh mục do Chính phủ ban hành) phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc . Quy định này được xem là “lớp áo giáp” pháp lý nhằm tăng cường bảo vệ tài sản, tính mạng người dân.

Nhà ở kết hợp kinh doanh phải trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ: bình chữa cháy, đèn exit, chuông báo cháy.

Mở rộng hành vi bị cấm

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật PCCC-CHCN 2024 là việc mở rộng, siết chặt các hành vi bị cấm. Nếu như Luật năm 2001 chưa đề cập đến nhiều hành vi nguy hiểm như báo tin giả, làm sai lệch kết quả kiểm định PCCC, thì Luật 2024 đã quy định rõ ràng.

Luật sư Đỗ Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH Luật New Key (TP.Vũng Tàu) nhận định: “Các quy định mới này vừa mang tính răn đe, vừa nâng cao tính chủ động, phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng và người dân. Luật cũng lần đầu tiên quy định cụ thể về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, một loại hình phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. Theo đó, khu vực sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cháy với khu ở, không bố trí chỗ ngủ tại khu vực nguy hiểm và bắt buộc phải có phương tiện, lối thoát hiểm phù hợp”.

“Những quy định này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đã có nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại loại hình nhà ở kết hợp này. Đây là loại hình tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Việc siết chặt quy định thể hiện quyết tâm lập lại trật tự an toàn trong môi trường sống và kinh doanh. Về mặt kỹ thuật, Luật đã chuẩn hóa quy định sử dụng điện, yêu cầu hộ gia đình phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thường xuyên kiểm tra và thay thế thiết bị cũ, điều thường bị xem nhẹ trong thực tiễn. Ngoài ra, Luật bổ sung các quy định về cứu nạn, cứu hộ vào luật, thay vì chỉ nằm ở nghị định, giúp công tác chỉ huy, huy động lực lượng được minh bạch, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành”, Luật sư Đỗ Thành Trung nói.

Chung cư, nhà ở từ 5 tầng trở lên bắt buộc phải phải mua bảo hiểm PCCC.

Nhà từ 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ

Một trong những điểm mới của Luật PCCC và CNCH năm 2024 là quy định bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ đối với một số công trình có nguy cơ cao như nhà chung cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn. Trên cơ sở đó, Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành đã làm rõ 44 loại cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Trong đó có: nhà trẻ, trường học, bệnh viện, sân vận động lớn và đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 200m2 trở lên. Đáng chú ý, nhà từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000m² cũng sẽ thuộc diện bắt buộc mua bảo hiểm. Các cơ sở này phải mua bảo hiểm với mức trích nộp 2% từ tổng phí bảo hiểm thực tế thu được, nhằm phục vụ mục đích quản lý và điều tiết nguồn lực phục vụ công tác PCCC.

Quy định này được đánh giá là bước tiến mới trong chính sách chia sẻ rủi ro tài chính, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh. “Trong điều kiện đô thị hóa nhanh và số lượng công trình dân dụng gia tăng, việc bắt buộc mua bảo hiểm là cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính hiệu quả cũng như phòng ngừa, khắc phục hậu quả một cách chủ động, hỗ trợ người dân khi xảy ra cháy, nổ”, Luật sư Đỗ Thành Trung phân tích.

Với người dân, quy định này nhận được sự đồng tình. Ông Trần Văn Cường, cư dân chung cư Bình An (phường 10, TP.Vũng Tàu) chia sẻ: “Cháy nổ là điều không ai mong muốn, nhưng luôn có nguy cơ. Mua bảo hiểm PCCC, người dân chúng tôi có thêm một lớp bảo vệ, sẽ tránh được rủi ro nhiều hơn. Mong rằng Nhà nước sẽ giám sát chặt đơn vị bảo hiểm và mức phí để phù hợp với người dân có thu nhập trung bình”, ông Cường bày tỏ.

