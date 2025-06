Không cần điều chỉnh giá vé xe nếu phù hợp, được hành khách chấp nhận

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Doanh nghiệp vận tải dễ ban hành giá vé phù hợp theo các nội dung trong dự thảo mới của Bộ Xây dựng.

Dự thảo nêu rõ, vận tải hành khách tuyến cố định sử dụng xe ghế ngồi hoặc giường nằm là loại hình vận tải có bố trí chỗ ngồi hoặc chỗ nằm cho hành khách. Giá vé được tính theo chất lượng phương tiện, nhân sự, tổ chức vận hành, hành trình tuyến và quyền lợi hành khách. Với xe ghế, giá vé tính theo ghế/km hoặc ghế/toàn tuyến; với xe giường nằm, tính theo giường/km hoặc giường/toàn tuyến.

Đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ ban hành quy định này nhằm làm cơ sở cho doanh nghiệp vận tải xây dựng giá vé phù hợp. Đồng thời, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động vận tải đường bộ theo tuyến cố định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.

Một chuyên gia giao thông cho rằng, quy định sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp mới, hộ kinh doanh cá thể chưa có kinh nghiệm về tính giá vé.

Đáng chú ý, đại diện Vụ Vận tải khẳng định, Thông tư không bắt buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá vé hiện hành. Nếu mức giá đang áp dụng phù hợp, hiệu quả và được hành khách chấp nhận, doanh nghiệp có thể giữ nguyên.

Tin, ảnh: HÀ NGÂN