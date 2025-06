Khởi tố 2 đối tượng trộm xe máy; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Khởi tố 2 đối tượng trộm xe máy

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Gia Hùng (SN 1997) và Nguyễn Văn Phú (SN 1994, cùng trú TP.Bà Rịa) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, anh T.Q.S. (SN 2000, trú huyện Long Đất) dựng xe máy trước Công viên Bờ kè Bà Rịa (đường Hoàng Việt, KP.Hương Giang, phường Long Hương, TP.Bà Rịa) có cắm chìa khóa trên xe thì bị kẻ gian trộm cắp. Sau đó, Công an phường Long Hương tuần tra phát hiện xe trên trước tiệm sửa xe H.S. của ông T.V.H. (SN 1991, trú KP.Hương Điền, phường Long Hương, TP.Bà Rịa). Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nói trên. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý L.M.A. (SN 1997, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 bắt quả tang A. đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu). Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Bắt nhanh đối tượng trộm điện thoại

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu). Trước đó, Dương Văn Tài (SN 1990, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô đến tiệm cầm đồ Đ.L. (tại hẻm 524, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) do bà M.T.T.H. (SN 1973, trú TP.Vũng Tàu) làm chủ để lấy lại bằng lái xe đã cầm cố từ cuối năm 2022. Lợi dụng sơ hở, Tài lẻn vào tiệm trộm 3 ĐTDĐ rồi lên xe bỏ chạy. Thấy vậy, bà H. đã truy hô và lực lượng Công an phường Rạch Dừa đã nhanh chóng truy bắt được Tài ngay sau đó. (Trí Nhân)