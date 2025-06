Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều 3/6, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng đối với 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ngăn chặn đối tượng sử dụng công nghệ cao và không gian mạng để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh TP.Vũng Tàu; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (phường 11, TP.Vũng Tàu).

Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ngăn chặn đối tượng sử dụng công nghệ cao và không gian mạng để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank chi nhánh TP.Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 19/5, Agribank chi nhánh TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Công an phường 9 (TP.Vũng Tàu) kịp thời ngăn chặn một cụ ông 71 tuổi có ý định chuyển số tiền khoảng 6,7 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo giả danh công an và viện kiểm sát.

Ngày 21/5, do bị nợ nần với số tiền lớn, nên trưa 21/5, Dương Ngọc Duy (SN 1987, trú phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đến Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank để cướp tài sản.

Khi đến nơi, đối tượng rút dao giơ về hướng bảo vệ để đe dọa, sau đó đạp cửa kính đi vào trong phòng giao dịch. Khi vào bên trong, Duy dùng dao đe dọa các nhân viên làm việc tại đây, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Duy chạy ra bên ngoài định nổ máy xe bỏ chạy thì bị bảo vệ và người của Phòng giao dịch ngăn cản, buộc đối tượng phải bỏ xe chạy bộ.

Đúng lúc này, Tổ tuần tra Công an phường 11, tuần tra đến khu vực trên phát hiện vụ việc nên đã cùng với người dân vây bắt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (phường 11, TP.Vũng Tàu).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cá nhân và tập thể. Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các chi nhánh ngân hàng với lực lượng ông an các đơn vị, địa phương để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt đối tượng cướp tài sản đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó, thể hiện rõ nét hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN