Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy xảy ra tại địa bàn dân cư.

Các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC tham gia hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Thiết thực các mô hình PCCC

Vừa mua bình chữa cháy, chị Nguyễn Thị Sen (trú đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu) cho biết, chị mua 2 bình chữa cháy cầm tay với giá gần 1 triệu đồng để trang bị cho cửa hàng kinh doanh tạp hóa. “Qua công tác tuyên truyền trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng tôi biết được mỗi nhà có bình chữa cháy là rất cần thiết. Vậy nên tôi mua bình chữa cháy để tại cửa hàng phòng khi có hỏa hoạn để xử lý kịp thời”, chị Sen nói.

Không chỉ mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” được người dân quan tâm mà mô hình “Tổ liên gia tự quản về PCCC” được người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Bà Đào Thị Sâm (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) cho biết, bà tham gia tổ liên gia tự quản về PCCC từ nhiều năm nay. Mỗi tổ có từ 5-10 hộ gia đình sinh sống sát nhau. Các hộ được gắn kết với nhau bằng chuông báo và tự trang bị các phương tiện PCCC.

“Nếu một gia đình có cháy thì chúng tôi sẽ nhấn chuông báo cho các hộ lân cận để cùng nhau tiếp ứng, xử lý đám cháy”, bà Sâm nói.

Để các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC có thể xử lý đám cháy ngay từ khi phát sinh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, sơ cứu…để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh đều tổ chức hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” để kiểm tra công tác PCCC của các tổ liên gia, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng tổ liên gia an toàn PCCC.

Các tổ PCCC chuyên ngành tham gia hội thi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phát huy trí tuệ, sức mạnh của Nhân dân trong PCCC

Theo Công an tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 77/77 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%) đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH; 9 mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC; 20 khu dân cư an toàn PCCC; 727 tổ liên gia an toàn PCCC; 253 điểm chữa cháy công cộng đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đặc biệt không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay, Công an tỉnh đang nghiên cứu, xây dựng mô hình “Đội chữa cháy tình nguyện” nhằm huy động cán bộ công an chữa cháy nghỉ hưu, công dân đã tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân thuộc lĩnh vực PCCC, các DN kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn tham gia hỗ trợ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn.

Toàn tỉnh hiện có 503 đội PCCC dân phòng với 4.338 đội viên; 13.150 đội PCCC cơ sở với 51.704 đội viên; 34 đội PCCC chuyên ngành theo quy định. 100% đội viên đội PCCC đều được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và có giấy chứng nhận huấn luyện theo quy định. Chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác PCCC và CNCH với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để phát huy trí tuệ của Nhân dân trong thực hiện các mô hình PCCC. Song song đó, hàng năm, UBND tỉnh tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, CNCH của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trong công tác PCCC và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các “Cụm dân cư an toàn PCCC”, “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”; củng cố các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN