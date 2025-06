Đột nhập nhà dân trộm tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Đột nhập nhà dân trộm tài sản

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà V.T.N.N. (SN 1981, ở ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Long Đất). Theo trình bày của bị hại, bà N. về nhà thì phát hiện cửa mở, đồ đạc bị xáo trộn, các đồ dùng sinh hoạt bị kẻ gian trộm với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 3, Cảnh sát biển Việt Nam bàn giao xảy ra tại phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) do P.P.N. (SN 1996, trú huyện Xuyên Mộc) thực hiện. Tang vật thu giữ, 0,4gr ma túy dạng đá. (Trí Nhân)

Va vào gốc cây, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 69+300, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12 (TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô do ông N.D.T. (SN 1976, trú TP.Phú Mỹ) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm vào gốc cây bên lề đường. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ (Văn Lê)

Cố ý gây thương tích

Công an TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do mâu thuẫn từ trước nên N.N.N.H. (SN 2011), N.Đ.T. (SN 2009, cùng trú xã Bình Ba, huyện Châu Đức) mang theo dao tự chế đến nơi ở của P.T.Đ. (SN 2009), P.T.L. (SN 2011, ở KP.La Vân, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để giải quyết.

Khi đến nơi, thấy L. ở một mình trong phòng, H., T. dùng cán dao gõ vào người L. rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên, L. dùng thanh sắt đánh vào người H. và T. nên 2 người này bỏ đi. Sau đó, H. và T. đi tìm L. để đánh. Khi đến khu vực giao đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi TT.Ngãi Giao, phát hiện L. đang ngồi sau xe máy của Đ. nên 2 bên xông vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, H. dùng dao đâm Đ. và L. thương tích. (Nguyễn Văn)