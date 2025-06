Đâm anh ruột bị thương; Tìm chủ sở hữu...

Đâm anh ruột bị thương

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại tổ 13, KP.Láng Cát, Phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ). Trước đó, tại địa điểm trên, Phan Văn Khéo (SN 1981, trú TP.Phú Mỹ) dùng dao đâm anh ruột là ông P.V.C. (SN 1979, trú TP.Phú Mỹ) bị thương tích rồi bỏ trốn. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra giao đường số 1 và số 8 KCN Mỹ Xuân B1, thuộc phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ). Trước đó, xe mô tô do ông B.V.Đ. (SN 1965, trú tỉnh Bạc Liêu) điều khiển đến địa điểm trên thì tông vào bánh xe rơ mooc do tài xế T.V.K. (SN 1990, trú tỉnh Hậu Giang) điều khiển. Hậu quả, ông Đ. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 30/1/2025 tại hẻm 542 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ một xe mô tô hiệu Honda Vario, màu đen trắng, biển số 72K1-683.05, số khung MH1KF411LK991511, số máy KF41E1993809.

Xe được xác định thuộc sở hữu của ông Ngô Văn Thái (SN 1982, trú tại huyện Long Đất), hiện không có mặt tại địa phương, nơi ở và công việc không rõ.

Cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên đến làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 02 Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thái Bình, số điện thoại 0972.80.7272. Khi đến, mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến giải quyết, Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.