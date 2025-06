Cố ý gây thương tích; Xâm hại tình dục trẻ em

Cố ý gây thương tích

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán nhậu N.H. (đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Trước đó, ông T.Đ.L. (SN 1979, trú tỉnh Nam Định) đang bán điện thoại thì xảy ra mâu thuẫn với Đ.P.V. (SN 2000, trú tỉnh Tiền Giang) về việc bán điện thoại hư cho V.. V. dùng tay đấm vào mặt và dùng cây gậy bằng kim loại đánh vào sườn trái ông L. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Xâm hại tình dục trẻ em

Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý Trần Văn Công (SN 1992, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Trước đó, tại phường 5 (TP.Vũng Tàu) Công đã có hành vi dâm ô với cháu D.T.K. (SN 2017). (Lê Nguyễn)

Va chạm với ô tô, người điều khiển mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước số 502 (đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô do anh N.V.H. (SN 1993, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên va chạm với xe ô tô do ông N.V.Đ. (SN 1981, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, anh N.V.H. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)