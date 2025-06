Cố ý gây thương tích; Trộm xe máy

Cố ý gây thương tích

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn TP.Bà Rịa. Trước đó, giữa T.V.H. (SN 1991) và N.N.T. (SN 1981, cùng trú TP.Bà Rịa) mâu thuẫn tình cảm nên người nhà chị T. đến để hòa giải. Tuy nhiên, trong quá trình hòa giải hai bên xảy ra xô xát, H. dùng kéo đâm ông N.Đ.P (người nhà chị T., SN 1977, trú TP.Bà Rịa) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm Spa N.C. (Khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Trước đó, bà V.T.T.V. (SN 1978, trú TP.Vũng Tàu) đến tiệm Spa trị liệu khi quay ra thì phát hiện xe mô tô hiệu Yamaha của mình đã “không cánh mà bay”. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) lập hồ sơ xử lý N.Đ.T. (SN 1982, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Trí Nhân)

Xâm hại tình dục trẻ em

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Phượng (SN 1975, trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, tại nhà trọ thuộc tổ 1, KP.Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ), Phượng đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu N.D.P.L. (SN 2012). (Phước An)