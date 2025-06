Chém người vì ghen tuông; 2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Chém người vì ghen tuông

Công an tỉnh đang lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Trước đó, B.N.T. (SN 1991, trú huyện Xuyên Mộc) quan sát camera quán bánh canh của gia đình (ở ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) thì thấy L.V.T. (SN 1986, trú huyện Xuyên Mộc) ngồi trong quán có biểu hiện tình cảm với vợ của mình. Vì vậy, B.N.T. tới quán dùng dao chém anh L.V.T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước số 1396 (đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô do anh B.T.T. (SN 1998, trú huyện Long Đất) điều khiển lưu thông trên đường 30/4. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông N.Q.H. (SN 1960, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, anh B.T.T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Long Đất. Theo trình bày của bị hại, anh T.V.N. (SN 1990, trú huyện Long Đất) được một đối tượng lạ mặt gọi điện mua xe mô tô do anh này đăng bán trên mạng facebook với giá 26 triệu đồng. Sau khi đối tượng xem xe mô tô và yêu cầu chạy thử thì anh N. đồng ý. Sau đó, không thấy đối tượng thử xe quay lại và không liên lạc được, nên anh N. đến công an trình báo. (Trí Nhân)

Xử lý 2 nhóm hẹn đánh nhau

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ 2 nhóm hẹn đánh nhau sau khi mâu thuẫn trên mạng. Theo thông tin ban đầu, H.D.B. (SN 2010) và D.G.B. (SN 2008, cùng trú huyện Long Đất) xảy ra mâu thuẫn trên trang mạng facebook nên hẹn gặp nhau tại khu vực cầu An Nhứt (xã Tam An, huyện Long Đất) để giải quyết. H.D.B. cùng 2 người khác đi bộ đến khu vực thuộc ấp An Hòa (xã Tam An) thì gặp D.G.B. cùng 20 người khác điều khiển xe mô tô mang theo hung khí. Sau đó, nhóm này rượt đuổi nên nhóm H.D.B. bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Tam An đã tiến hành xác minh và mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp tang vật vụ việc. (Phước An)