Cảnh sát hỗ trợ thí sinh quên mang thẻ dự thi

Sáng ngày 6/6, tại điểm thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Bà Rịa) khi sát giờ vào thi môn Toán, một thí sinh nam quên thẻ dự thi, máy tính và bút chì nên hớt hải chạy đến nhờ lực lượng CSGT.

Cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ.

Lúc này, tổ CSGT (Công an tỉnh) do Thiếu tá Phạm Ngọc Hiệp và Đại úy Vũ Văn Tặng đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã trấn an tinh thần, sử dụng xe đặc chủng chở em về nhà lấy giấy tờ, quay lại điểm thi đúng giờ.

Đại úy Vũ Văn Tặng cho biết: “Sau khi kết thúc môn thi nam sinh đã đến cảm ơn lực lượng CSGT vì đã hỗ trợ em kịp thời. Chúng tôi rất vui vì em đã làm tốt bài thi”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN