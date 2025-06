Cảnh giác để không sập bẫy tội phạm sử dụng công nghệ cao

Hiện nay, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Do đó, bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an đối với loại tội phạm này thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để không là nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm tại Công ty TNHH Elite Household International, KCN Châu Đức.

Thủ đoạn tinh vi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng mà nạn nhân là một phụ nữ “nhẹ dạ cả tin” tại TP.Phú Mỹ.

Theo trình bày của bị hại, một ngày cuối tháng 5, chị N.T.T. (trú TP.Phú Mỹ) nhận được điện thoại của một người giới thiệu tên “Khôi, nhân viên Viettel Post”. Người này thông báo chị T. có đơn hàng và yêu cầu chị chuyển số tiền 16 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để làm thủ tục xuất chuyển hàng. Sau khi chị T. chuyển tiền thì Khôi gọi điện thông báo chị chuyển sai tài khoản, nên không xuất được hàng và hướng dẫn chị này lấy lại tiền. Chị T. làm theo hướng dẫn và đã chuyển tổng cộng hơn 120 triệu đồng vào tài khoản do Khôi cung cấp. Sau đó, phát hiện bị lừa nên chị T. đến Công an phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ) trình báo.

Trên đây là một trong những thủ đoạn các đối tượng lừa đảo sử dụng gần đây. Theo Công an tỉnh, hiện nay, tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn chuyển đổi liên tục, tinh vi hơn.

Trong đó, nổi lên một số thủ đoạn phổ biến như: giới thiệu việc làm; tuyển cộng tác viên cho các trang thương mại điện tử; giả danh nhân viên giao hàng; giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa…để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù lực lượng công an các cấp đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn phạm tội cả trực tiếp lẫn gián tiếp trên các trang mạng xã hội, báo chí… nhưng một bộ phận người dân vẫn nhẹ dạ cả tin “sa bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Khó khăn trong công tác điều tra, phá án

Tuy tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông diễn ra phức tạp, nhưng tỷ lệ điều tra, khám phá chưa cao do nhiều nguyên nhân như: Các đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao không biểu hiện ra bên ngoài như những loại tội phạm truyền thống nên khó nhận diện để đưa vào quản lý nghiệp vụ. Tài liệu, chứng cứ là dữ liệu điện tử dễ bị can thiệp, sửa đổi, xóa bỏ nên khó thu thập chứng cứ; khó xác định nhân thân, lai lịch các đối tượng gây án do đối tượng sử dụng tên ảo, dùng sim rác để hoạt động phạm tội. Những đối tượng cầm đầu và máy chủ ở nước ngoài nên việc xác minh làm rõ gặp khó khăn. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người có trình độ cao về công nghệ thông tin, dễ che giấu, xóa dấu vết hoạt động phạm tội và nhân thân, lai lịch của mình. Nhiều đường link lừa đảo, thông tin thẻ tín dụng, ATM…rao bán tràn lan trên các nhóm kín, các đối tượng dễ dàng tiếp cận, học tập để tiến hành hoạt động phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng hoạt động phạm tội trên không gian mạng dễ liên kết với nhau, nhưng lại ít biết nhân thân lai lịch của nhau, có nơi cư trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nên việc xác minh, truy bắt khó khăn, kéo dài.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn làm công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường... Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, đầu tư kinh phí phục vụ cho công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân biết, phòng ngừa.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN