Báo động tình trạng tự gây tai nạn giao thông

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tự gây tai nạn giao thông làm người điều khiển phương tiện tử vong. Do đó, người tham gia giao thông cần lưu thông an toàn để tránh ra những hậu quả đáng tiếc.

Để phòng tránh TNGT nói chung, tai nạn do người điều khiển phương tiện tự gây ra nói riêng, người dân không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Trong ảnh: Cán bộ Phòng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tại TP.Vũng Tàu.

Hàng loạt vụ tai nạn tự gây

Theo Công an tỉnh, hầu hết các vụ tai nạn giao thông (TNGT) tự gây do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông trên đường…

Đơn cử, khoảng 10h15 ngày 3/6, xe mô tô do anh Đ.V.L. (SN 1994, trú TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình. Khi đến Km18 (thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) thì đâm vào đuôi xe ô tô tải do ông N.V.H.T. (SN 1966, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Hậu quả, anh L. tử vong, 2 phương tiện hư hỏng.

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 1/6, xe mô tô do bà Q.N.P. (SN 1975, trú huyện Long Đất) điều khiển lưu thông trên QL51. Khi đến Km67+400 thuộc phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) thì tự va chạm vào cột điện và tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn tự gây khác là khoảng 5h00 ngày 10/4, xe mô tô do bà P.T.H. (SN 1975, trú phường 10, TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 10). Khi đến khu vực trước nhà dân thuộc KP.3, đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe va chạm vào trụ cổng, khiến bà H. tử vong.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 107 vụ TNGT đường bộ, làm 61 người chết và 70 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 45 vụ, giảm 2 người chết và giảm 57 người bị thương. Trong đó, các vụ tai nạn do lỗi của người điều khiển phương tiện gây ra chiếm hơn 28% như: chạy xe quá tốc độ; lưu thông không đúng phần đường; vượt ẩu; chuyển hướng không quan sát; không nhường đường; sử dụng rượu, bia…

Nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Đại diện Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, hầu hết những vụ tai nạn tự gây đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như đi sai làn đường, thiếu chú ý quan sát, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn, mất kiểm soát tốc độ, đã sử dụng rượu, bia.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như lái xe lạng lách đánh võng, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm và đường ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn, chở quá trọng tải và quá số người quy định, thiết bị an toàn của xe không đảm bảo, không có GPLX, người lái xe và người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm… Song song đó, lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền ATGT, kỹ năng điều khiển xe an toàn phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng.

Để phòng tránh TNGT nói chung, tai nạn do người điều khiển phương tiện tự gây ra nói riêng, CSGT khuyến cáo người dân khi điều khiển phương tiện phải tự giác nâng cao ý thức; tập trung quan sát, không nên chạy xe tốc độ cao, nhất là ở các đoạn đường cong, tuyến giao nhau. Đặc biệt, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, gia đình cũng nên quản lý, giáo dục, trang bị kỹ năng điều khiển xe máy an toàn cho con em, tránh để những hành vi vi phạm trong thoáng chốc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN