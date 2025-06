An toàn giao thông cho học sinh trong kỳ nghỉ hè

Mùa hè là thời điểm HS được thỏa sức vui chơi, khám phá. Tuy nhiên, cùng với niềm vui ấy là những lo lắng về an toàn giao thông (ATGT) đối với các em.

Các em học sinh lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám, TP.Bà Rịa.

Nguy cơ tiềm ẩn và ý thức tự giác

Dịp hè rất dễ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông với HS nếu không có sự giám sát, quản lý của phụ huynh. Bởi, các em thường ham chơi, thiếu quan sát và chưa nhận thức đầy đủ về hiểm họa từ việc vi phạm luật giao thông. Bên cạnh đó, nhiều gia đình công nhân lao động thường để con tự ở nhà, khiến các em đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập không chỉ về giao thông mà còn về điện, sông nước, cháy nổ… Đây thực sự là nỗi lo lắng thường trực của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Em Võ Văn Ngọc Danh (HS lớp 9A2, Trường THCS Phước Hưng, TP.Bà Rịa) chia sẻ: “Em luôn ý thức phải chấp hành tốt pháp luật về giao thông. Khi ra đường, em luôn đội mũ bảo hiểm, quan sát kỹ khi sang đường, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, không đi sai làn đường và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Em cũng nhiệt tình tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn về ATGT do nhà trường tổ chức và thận trọng hơn khi đến chỗ đông người”.

Chung tay hành động từ gia đình đến cộng đồng

Để đảm bảo an toàn cho HS, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía. Bà Nguyễn Thị Thư, ngụ phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ nhìn nhận, để các em HS được an toàn, nhà trường cần tích cực phối hợp với gia đình trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Nên đưa nội dung ATGT vào chương trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến ATGT và thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của HS. “Gia đình cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc giáo dục con em, hướng dẫn các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nêu gương tốt về việc chấp hành pháp luật giao thông”, bà Thư nhấn mạnh.

Anh Lê Thanh Phúc, Bí thư Xã đoàn Hòa Long, TP.Bà Rịa cho rằng, để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong mùa hè, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành địa phương. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho HS, tổ chức trại hè với sân chơi lành mạnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về ATGT qua các hoạt động ngoại khóa, trò chơi, phim ngắn phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của các em.

Đại úy Vũ Văn Tặng, cán bộ Phòng CSGT tỉnh, phụ trách địa bàn TP.Bà Rịa cho biết: “Ngoài những em được nghỉ hè, nhiều em còn phải đi ôn và thi chuyển cấp. Điều này cũng là những nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Để bảo đảm ATGT, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có trường học, nơi có nhiều HS tham gia giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe. Không chỉ nhà trường, HS và các cơ quan chức năng mới có trách nhiệm, mỗi người dân đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ATGT cho HS. Người lớn cần gương mẫu chấp hành luật giao thông, nhường đường cho HS, tạo điều kiện an toàn cho các em khi tham gia giao thông.

Sự quan tâm, chia sẻ và hành động cụ thể của mỗi người sẽ góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, không có tai nạn giao thông trên mọi nẻo đường, giúp các em HS có một kỳ nghỉ thật sự trọn vẹn và ý nghĩa.

Bài, ảnh: VÕ ĐỨC