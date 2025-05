Xô xát 2 người bị thương; Buôn lậu và trốn thuế...

Xô xát 2 người bị thương

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ xô xát xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu làm 2 người bị thương. Trước đó, V.P.Đ., N.T.T. (SN 2008), P.V.T. (SN 2007, cùng trú TP. Vũng Tàu) và 2 đối tượng khác điều khiển 2 xe mô tô đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường 1 (TP.Vũng Tàu) thì gặp P.T.K. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) và 1 đối tượng khác đi xe mô tô. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của K. rượt đuổi đánh nhóm của Đ. Khi đến trước số 367 đường Trương Công Định, 2 nhóm lao vào đánh nhau, làm 2 người bị thương. (Lê Nguyễn)

Buôn lậu và trốn thuế

Phòng Cảnh sát kinh tế lập hồ sơ xử lý vụ buôn lậu và trốn thuế xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường 2 (TP.Vũng Tàu), Viện KSND TP.Vũng Tàu kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh tại đường Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu) do L.T.A.T. (SN 1992, trú TP.Vũng Tàu) làm chủ có hành vi buôn lậu và trốn thuế dưới hình thức kinh doanh, buôn bán hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không kê khai thuế. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại quán cà phê T.N. (KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Đất). Tại địa điểm trên, Công an TT.Long Hải, bắt quả tang N.M.K. (SN 1998, trú huyện Long Đất) và T.T.L. (SN 1986, trú TP.Vũng Tàu) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Va vào gốc cây, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước hẻm 401 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô do L.Q.T. (SN 1993, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì va vào gốc cây trên vỉa hè và tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)