Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển mô tô tử vong; Xâm hại tình dục trẻ em

Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường số 3 KCN Phú Mỹ 1 (TP.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe đầu kéo do ông T.Q.T. (SN 1975, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đến đoạn đường trên va chạm với xe mô tô do ông N.V.T. (SN 1979, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, ông N.V.T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)

Xâm hại tình dục trẻ em

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Đ.V.L. (SN 1985, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, từ tháng 2 đến 3/2025, L. đã xâm hại tình dục cháu L.T.T.D. (SN 2014) tại nhà trọ thuộc ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tam An (huyện Long Đất) bắt quả tang T.N.T. (SN 1994, trú TP.Hồ Chí Minh) và N.H.T. (SN 2009, trú huyện Long Đất) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ T.V. (xã Tam An). Tang vật thu giữ 13 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)

Buôn bán thuốc lá lậu

Công an TT.Long Điền (huyện Long Đất) lập hồ sơ xử lý vụ buôn bán hàng cấm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TT.Long Điền kiểm tra tạp hóa L.M. (KP.Long Phượng), do ông T.K.P. (SN 1955, trú huyện Long Đất) làm chủ đang có hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 24 cây thuốc lá hiệu JET, 4 cây thuốc lá hiệu HERO. (Lê Nguyễn)

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 1 người bị đánh thương tích

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Trước đó, anh K.B. (SN 1997, trú ấp Bình An, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đến nhà ông N.V.Đ. (SN 1986, trú ấp Bình An, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để nhậu. Cùng nhậu với K.B. và N.V.Đ. có N.T.V. (SN 1988, trú tỉnh Trà Vinh). Trong lúc nhậu, các bên xảy ra mâu thuẫn nên V. dùng ly thủy tinh đập vào đầu B. gây thương tích. (Nguyễn Văn)