Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong; Trộm điện thoại...

Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 10+00 đường Võ Văn Kiệt, thuộc ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài (TP.Phú Mỹ). Trước đó, xe ô tô tải do ông N.T.M. (SN 1973, trú tỉnh Bình Thuận) điều khiển đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông T.H. (SN 1975, trú huyện Châu Đức) chở theo ông L.P. (SN 1980). Hậu quả, ông L.P. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Người phụ nữ bị chém gây thương tích

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước (TP.Phú Mỹ). Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên N.V.T. (SN 1990, trú tỉnh Cà Mau) dùng dao chém chị C.T.T.T. (SN 1986, trú TP.Phú Mỹ) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Công an phường 12 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị N.T.T.T. (SN 1985, trú huyện Long Đất) bị trộm ĐTDĐ hiệu Oppo trị giá khoảng 13 triệu đồng tại trước số 36A Phước Thắng, phường 12. Qua điều tra, Công an phường 12 xác định đối tượng nghi vấn trộm cắp là N.V.S. (SN 1974, trú tỉnh An Giang). (Trí Nhân)