Tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người lao động

Ngày 22/5, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 600 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty TNHH Elite Household International (Khu công nghiệp Châu Đức).

Báo cáo viên Công an tỉnh đã phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm về an ninh trật tự, tội phạm lừa đảo và các biện pháp phòng ngừa.

*Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh khối 9, 10 và 11 của Trường TH, THCS và THPT Học viện Anh Quốc (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Học sinh và cán bộ Công an tỉnh tương tác các câu hỏi về tác hại của ma túy.

Báo cáo viên đã thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; ngăn chặn ma túy xâm nhập vào trường học, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng cộng đồng không ma túy.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG