Sáng 12/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường 9 TP.Vũng Tàu, Hội Luật gia TP.Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (TP.Vũng Tàu).

Tại chương trình, 1.375 học sinh được tuyên truyền tác dụng của việc đội nón bảo hiểm; kỹ năng khi lưu thông trên đường an toàn; những vi phạm mà người tham gia giao thông thường mắc phải, dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh; phòng chống bạo lực học đường...

Dịp này, Công ty TNHH Electric Motorcycle YADEA Việt Nam đã trao tặng 20 nón bảo hiểm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH VŨ