Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “Vì sự an toàn cho bạn, cho tôi” cho gần 1400 học sinh, giáo viên Trường THPT Bà Rịa.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa tỉnh thời gian qua; quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; việc chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu giao thông; không giao mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi; kỹ năng tham gia thông an toàn...

TRÍ VŨ