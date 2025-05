Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Sáng 19/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THCS Lương Thế Vinh (TP.Vũng Tàu) tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông, Nghị định 168/2024/NĐ-CP và hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tương tác với học sinh về an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông đã tập trung phổ biến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn những quy tắc cơ bản của Trật tự an toàn giao thông.

Hướng dẫn học sinh vận hành xe đạp điện.

Các nội dung chính bao gồm: quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; cách qua đường và chuyển hướng an toàn; đi đúng phần đường và làn đường quy định; không giao xe cho học sinh khi các em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông…

Học sinh trải nghiệm điều khiển xe đạp điện.

Bên cạnh đó, phối hợp với xe máy điện thông minh YADEA Vũng Tàu hướng dẫn điều khiển xe đạp điện an toàn cho học sinh.

Đại diện xe máy điện thông minh YADEA Vũng Tàu (bìa phải) tặng nón bảo hiểm cho Trường THCS Lương Thế Vinh.

Dịp này, xe máy điện thông minh YADEA Vũng Tàu tặng hơn 20 voucher mua xe máy điện giảm giá và 20 nón bảo hiểm cho học sinh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN