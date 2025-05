Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đánh bạc

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke H.G., đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm trên. Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy dạng khay. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Trước đó, Công an thị trấn Ngãi Giao bắt quả tang 5 phụ nữ, tuổi từ 42 đến 69, trú tại tỉnh Trà Vinh và huyện Châu Đức, đang đánh bài tiến lên ăn tiền. Đáng chú ý, một trong các đối tượng từng bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội đánh bạc nhưng chưa chấp hành xong hình phạt. (Lê Nguyễn)

Va chạm liên hoàn, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Võ Thị Sáu (KP.Phước An, TT.Phước Hải, huyện Long Đất). Trước đó, ông B.H.A. (SN 1978, trú huyện Long Đất) điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ xã Phước Hội đi TT.Phước Hải. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do N.T.T.X. (SN 2002) điều khiển chở theo N.N.T.Q. (SN 2002, trú huyện Long Đất) lưu thông theo hướng ngược lại. Sau khi va chạm, xe mô tô do T.X. điều khiển ngã ra đường và xảy ra va chạm với một xe mô tô khác lưu thông cùng chiều. Hậu quả, N.T.T.X tử vong, N.N.T.Q. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra, xác minh vụ TNGT xảy ra tại TP.Vũng Tàu vào ngày 16/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ 1 xe mô tô không rõ nhãn hiệu, không rõ màu sơn, không gắn biển số. Căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) xe mô tô trên có số khung nguyên thủy: RRHWCH9RH8A00009252, không xác định được số máy nguyên thủy. Vậy cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu tài sản trên khẩn trương liên hệ Đội Điều tra Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, SĐT: 0254.3856573) để giải quyết.