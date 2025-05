Những lưu ý khi lái xe tay ga đường đèo dốc

Đầu tháng 5 vừa qua, một tình huống đáng lưu ý đã xảy ra tại khúc cua gắt trên đèo Nước Ngọt, thuộc TT.Long Hải, huyện Long Đất. Chị Nguyễn Thị L., trong hành trình từ Vũng Tàu về Phước Hải trên chiếc xe tay ga, đã bất ngờ bóp phanh (thắng) khi vào cua do gặp chướng ngại vật. Sự cố này khiến xe chị chao đảo và ngã ngang xuống đường. May mắn, do di chuyển với tốc độ chậm và không có phương tiện nào phía sau, chị chỉ bị trầy xước nhẹ.

Một phụ nữ bị trượt ngã do bóp phanh tay đột ngột tại đoạn đường cong trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Tình huống trên là lời cảnh báo về thói quen sử dụng xe tay ga. Điểm chung của phần lớn các mẫu xe tay ga là hệ thống phanh tay đóng vai trò chủ lực. Việc lạm dụng phanh tay liên tục trong thời gian dài khi đổ dốc không chỉ làm phanh nhanh bị nóng, giảm hiệu suất hoạt động mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy phanh và trượt bánh, đặc biệt trên những đoạn đèo dốc kéo dài.

Địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều cung đường đèo dốc quanh co, hiểm trở, đòi hỏi sự tập trung cao độ của người lái. Điển hình như đèo Nước Ngọt ở Long Hải, khu vực Suối Tiên - Núi Dinh, đường lên khu di tích Minh Đạm, đường lên Núi Lớn, Núi Nhỏ... luôn tiềm ẩn những rủi ro giao thông khó lường. Đáng chú ý, không ít vụ tai nạn đã xảy ra trên những đoạn đường này. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi.

Để đảm bảo an toàn khi điều khiển xe tay ga trên những cung đường đèo dốc, người lái cần đặc biệt lưu ý và thực hiện nghiêm túc các bước sau: kiểm tra phanh, vỏ xe, tình trạng rung giật, hụt ga trước khi đi vào đường đèo, dốc. Nghỉ ngơi hợp lý khi đi đường dài để tránh quá tải hệ thống phanh với những đoạn đèo, dốc; tìm hiểu rõ giới hạn vận hành của xe, người lái xe nên giữ nhẹ tay ga khi xuống đèo. Chú ý quan sát, đi chậm, chủ động bóp nhả phanh nhịp nhàng, hạn chế tối đa sử dụng phanh đột ngột gây nguy hiểm khó lường.

Bài, ảnh: VÕ ĐỨC