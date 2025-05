Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế: 4 giám đốc bị phạt gần 2 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài sử dụng pháp nhân 2 công ty để xuất khống 51 hóa đơn GTGT trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp tại Vũng Tàu. Hoài cùng 3 giám đốc doanh nghiệp khác bị phạt tổng số tiền gần 2 tỷ đồng do hành vi mua-bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

TAND tỉnh xét xử các bị cáo về tội “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Xuất bán 51 hóa đơn GTGT khống

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hoài và chồng thành lập Công ty TNHH TM và DV kỹ thuật dầu khí Phú Thịnh (Công ty Phú Thịnh), đăng ký ngành nghề buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành dầu khí, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, xây dựng...

Tháng 12/2016, Hoài mượn căn cước công dân của em họ là ông Nguyễn Văn Nam (SN 1972) để mạo danh thành lập Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng tổng hợp Minh Quân (Công ty Minh Quân), đồng thời giả chữ ký ông Nam trên tất cả hồ sơ, chứng từ doanh nghiệp.

Trong quá trình hợp tác kinh doanh với các công ty trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Hoài biết các công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, dịch vụ có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí. Do đó, Hoài sử dụng pháp nhân của Công ty Phú Thịnh để xuất khống hóa đơn hoặc ghi khống thêm giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất cho các DN. Đồng thời, Hoài sử dụng pháp nhân của Công ty Minh Quân ký hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT nhằm hợp thức nguồn gốc hàng hóa cho Công ty Phú Thịnh.

Từ năm 2018 đến 2021, Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT, trong đó có 43 hóa đơn khống và 8 hóa đơn ghi khống thêm giá trị, cho các công ty gồm: Công ty CP Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đại, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam và Công ty TNHH Hiệp Anh Vũng Tàu.

Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty Phú Thịnh đối với số hóa đơn GTGT xuất khống, Hoài sử dụng 16 tờ hóa đơn GTGT khống của các DN khác với tổng giá trị chưa thuế hơn 3 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 302 triệu đồng để hạch toán kê khai thuế và chi phí mua vào. Kết luận giám định xác định tổng số tiền Hoài trốn thuế hơn 905 triệu đồng.

Hợp thức chi phí thuê nhân công

Cơ quan điều tra kết luận, ông N.Đ.T. (SN 1961, Giám đốc Công ty CP Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu) đã thỏa thuận với Hoài để xuất khống 16 hóa đơn GTGT của Công ty Phú Thịnh, tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 179 triệu đồng.

Ông L.V.C. (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đại) được Hoài xuất khống 28 hóa đơn với giá trị hơn 469 triệu đồng, thuế GTGT hơn 46 triệu đồng. Ông T.A.Đ. (SN 1974, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam) cũng được Hoài xuất khống 4 hóa đơn trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 122 triệu đồng.

Ba bị cáo này đã dùng các hóa đơn giả để kê khai khấu trừ thuế và hợp thức hóa chi phí thuê nhân công bên ngoài. Theo kết luận giám định, số tiền trốn thuế của ông N.Đ.T là hơn 538 triệu đồng, ông T.A.Đ. hơn 368 triệu đồng và ông L.V.C hơn 141 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Hoài thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đồng thời, Hoài biện minh là do thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. “Bị cáo chỉ hỗ trợ các DN chứ không hưởng lợi từ việc xuất khống hoá đơn”, Hoài nói. Trong khi đó, các bị cáo là chủ DN được Hoài xuất khống hóa đơn GTGT cho biết cần hợp thức chi phí thuê nhân công bên ngoài nhằm quyết toán công trình. Theo bị cáo T., do nhân lực hạn chế nên công ty của bị cáo phải thuê nhân công ngoài. “Nhiều hạng mục phải thuê kỹ sư, lao động có trình độ cao đang làm việc ở các DN khác thi công. Mọi chi phí đều đúng nhưng do thuê thêm bên ngoài nên bị cáo phải làm giấy tờ hợp thức để quyết toán”, ông T. nói.

Tương tự, bị cáo C. cho biết việc thuê nhân công bên ngoài được thỏa thuận miệng và thanh toán bằng tiền mặt. Nhân công thi công là lao động tự do, không ký hợp đồng lao động với DN, không thành lập DN nên không có hóa đơn GTGT xuất cho công ty thuê. “Bị cáo không nắm rõ pháp luật, nghĩ Hoài có khả năng giúp hợp thức hóa hóa đơn nên nhờ”, bị cáo C. nói.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/5, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài 800 triệu đồng về tội “Trốn thuế” và 300 triệu đồng tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Về tội “Trốn thuế”, HĐXX tuyên phạt N.Đ.T. 450 triệu đồng; T.A.Đ. 350 triệu đồng và L.V.C. 80 triệu đồng.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN